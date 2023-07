Patacada d’ERC, que demana a Junts pactar l’estratègia per investir Sánchez

Nou mal tràngol una nit electoral a ERC. El Parc de l’Estació del Nord, el quarter general escollit per la formació per seguir l’escrutini dels comicis estatals d’aquest diumenge, ha viscut amb resignació els resultats. La patacada electoral de 13 escons del 2019 a 7 quatre anys després i una pèrdua d’uns 420.000 vots. Uns pèssims resultats que, d’alguna manera, els albiraven. De fet, es veien la patacada a sobre. D’aquí que el seu cap de files en aquests comicis, Gabriel Rufián, hagi demanat a Junts posar-se d’acord per “posar un preu alt i consensuat al suposat progressisme espanyol, o Catalunya o Vox”.

Els arguments de la derrota, diversos. El “famós vot dual” en aquests comicis estranys que ha fet canviar el vot cap al PSC, la “mala notícia” de l’abstenció, el “vot en clau espanyola” i admetre que el seu cicle electoral va tocar sostre el 2019. Rufián, acompanyat de la plana major de la formació i de la seva llista s’ha escudat amb el lema “han estat les eleccions espanyoles més espanyoles de la història”. Però de tota manera, s’ha vantat d’aconseguir uns “resultats històrics per ERC” perquè “ha guanyat dins el bloc independentista”. “Són resultats de partit gran, de govern, seriós i prevalent, i no tenir sempre resultats històrics i valorar el que tens, en política val el que tens, i els resultats que ha aconseguit ERC són molt importants, perquè podem decantar la balança”.

Gabriel Rufián i Teresa Jordà, amb els seus assessors de confiança, miren la pantalla dels resultats de l’escrutini/Marc Puig

Per la seva banda, el president de la formació, Oriol Junqueras, ja ha deixat clar que ERC posarà la seva força a evitar l’extrema dreta però amb el compromís d’avançar cap a l’amnistia i la democràcia. Així mateix, també ha recordat el compromís dels republicans per acabar amb el dèficit fiscal i amb la millora de Rodalies així com garantir que ningú s’aixequi de la taula de negociació. Junqueras ha insistit a oferir la “mà estesa a les forces progressistes i especialment als independentistes” per aconseguir aquestes fites. En definitiva, demanen una entesa amb Junts, sense descartar una repetició electoral. En aquesta línia cal recordar que fins ara ERC feia valer que tenia 13 diputats i Junts 4, i ara han empatat. Un nou repartiment de fitxes del que els republicans han pres nota, tot i haver obtingut 70.000 vots més que no pas Junts. Ara com ara, la Moncloa depèn d’un partit que té la seu a Waterloo.

El president Pere Aragonès i la seva dona, Janine Juli, entren a la seu electoral d’ERC/Marc Puig

Acord amb Junts

En tot cas, els resultats han estat pèssims i així ho admeten. Al capdavall, a ERC no amagaven que haurien signat amb els ulls tancats el resultat de nou escons que li atorgaven el fiasco de l’enquesta de TV3. ERC, però li queda un consol, i és que pot ser decisiva per tal que Pedro Sánchez no sigui desnonat de la Moncloa, juntament amb els seus socis al Senat, com Bildu. Amb els resultats sobre la taula, ERC perd uns 420.000 vots respecte als números assolits ara fa quatre anys.

Una retallada de les més importants que han patit els partits independentistes, Junts ha perdut uns 144.000 vots i la CUP fins i tot, s’ha quedat fora de la cambra espanyola amb una pèrdua de 150.000 vots. El PSC ha arrasat a Catalunya arribant al milió dos-cents mil vots. Els números per aturar la dreta extrema o evitar una repetició electoral, comportaria un acord PSOE amb Sumar, ERC, Bildu, PNB i… Junts per Catalunya. Els resultats obliguen ERC a prendre decisions i repassar l’estratègia. De moment, la direcció ha convocat un Consell Nacional- màxim òrgan de decisió entre congressos- i ha fet una oferta oberta clara a Junts.

Rufián, a Junts: “O Vox o Catalunya”

En la seva compareixença, Rufián ha felicitat el PSC i a la seva candidata Meritxell Batet. De fet, ha assegurat que hi ha parlat en persona. Segons el candidat, aquest diumenge han estat “les eleccions espanyoles més espanyoles de la història i els resultats ho demostren, perquè s’ha reforçat el bipartidisme”. I ha afegit que ERC aquesta nit té “una bona notícia, ha guanyat dins el bloc independentista, i ens hem de sentir molt orgullosos, perquè el context era terriblement difícil”.

Així ha ofert un acord a Junts. “Des d’aquí, em poso a disposició per fer el que vam fer que faríem, posar un preu alt i consensuat i del suposat progressisme espanyol, o Catalunya o Vox”, ha advertit. “Si volen governar el seu país han de respectar el nostre i interpel·lem a la resta de l’independentisme per posar-nos d’acord, la gent ens ho demana, i no hem de traslladar la nostra responsabilitat a la gent”, ha subratllat. “Tenim l’oportunitat les nostres condicions són molt clares, acabar el dèficit fiscal, l’infern de Rodalies i que ningú s’aixequi de la taula de negociació”, ha clamat. La cap de files de Junts, Míriam Nogueras, l’ha contestat gairebé en directe: “Nosaltres no investirem Pedro Sánchez a canvi de res!”.

Per la seva banda, el Col·lectiu Primer d’Octubre ha emès un comunicat amb què demana la dimissió dels membres de la direcció de la formació, tant del president com de la secretària general, Marta Rovira i la convocatòria d’un Congrés extraordinari davant la pèrdua de vots i de sis escons.