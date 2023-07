Batacazo de ERC que pide a Junts un pacto para investir a Sánchez

Nuevo mal trance una noche electoral a ERC. El Parque de la Estación del Norte, el cuartel general escogido por la formación para seguir el escrutinio de los comicios estatales de este domingo, ha vivido con resignación los resultados. El batacazo electoral de 13 escaños del 2019 a 7 cuatro años después y una pérdida de unos 420.000 votos. Unos pésimos resultados que, de alguna manera, los divisaban. De hecho, se veían el batacazo encima. De aquí que su jefe de filas en estos comicios, Gabriel Rufián, haya pedido a Juntos ponerse de acuerdo por «poner un precio alto y consensuado al supuesto progresismo español, o Cataluña o Vox».

Los argumentos de la derrota, diversos. El «famoso voto dual» en estos comicios extraños que ha hecho cambiar el voto hacia el PSC, la «mala noticia» de la abstención, el «voto en clave española» y admitir que su ciclo electoral tocó techo el 2019. Rufián, acompañado de la llanura mayor de la formación y de su lista se ha escudado con el lema «han sido las elecciones españolas más españolas de la historia». Pero de todas maneras, se ha vantat de conseguir unos «resultados históricos por ERC» porque «ha ganado dentro del bloque independentista». «Son resultados de partido grande, de gobierno, serio y prevalente, y no tener siempre resultados históricos y valorar el que tenso, en política vale el que tenso, y los resultados que ha conseguido ERC son muy importantes, porque podemos decantar la balanza».

Gabriel Rufián i Teresa Jordà, con sus asesores de confianza, miran la pantalla de los resultados del escrutinio/Marc Puig

Por su parte, el presidente de la formación, Oriol Junqueras, ya ha dejado claro que ERC pondrá su fuerza a evitar la extrema derecha pero con el compromiso de avanzar hacia la amnistía y la democracia. Así mismo, también ha recordado el compromiso de los republicanos para acabar con el déficit fiscal y con la mejora de Cercanías así como garantizar que nadie se levante de la tabla de negociación. Junqueras ha insistido a ofrecer la «mano extendida a las fuerzas progresistas y especialmente a los independentistas» para conseguir estos hitos. En definitiva, piden un entendimiento con Juntos, sin descartar una repetición electoral. En esta línea hay que recordar que hasta ahora ERC hacía valer que tenía 13 diputados y Juntos 4, y ahora han empatado. Un nuevo reparto de fichas del que los republicanos han tomado nota, a pesar de haber obtenido 70.000 votos más que no Junts. Por ahora, la Moncloa depende de un partido que tiene la sede a Waterloo.

El presidente Pere Aragonès y su mujer, Janine Juli, entran a la sede electoral de ERC/Marc Puig

Acuerdo con Juntos

En todo caso, los resultados han estado pésimos y así lo admiten. Al final, a ERC no escondían que habrían firmado con los ojos cerrados el resultado de nuevo escaños que le otorgaban el fiasco de la encuesta de TV3. ERC, pero le queda un consuelo, y es que puede ser decisiva para que Pedro Sánchez no sea desahuciado de la Moncloa, junto con sus socios en el Senado, como Bildu. Con los resultados sobre la mesa, ERC pierde unos 420.000 votos respecto a los números logrados ahora hace cuatro años.

Un recorte de las más importantes que han sufrido los partidos independentistas, Juntos ha perdido unos 144.000 votos y la CUP incluso, se ha quedado fuera de la cámara española con una pérdida de 150.000 votos. El PSC ha arrasado en Cataluña llegando al millón doscientos mil votos. Los números para parar la derecha extrema o evitar una repetición electoral, comportaría un acuerdo PSOE con Sumar, ERC, Bildu, PNB y… Juntos por Cataluña. Los resultados obligan ERC a tomar decisiones y repasar la estrategia. De momento, la dirección ha convocado un Consejo Nacional- máximo órgano de decisión entre congresos- y ha hecho una oferta abierta clara a Juntos.

Rufián, a Juntos: «O Vox o Cataluña»

En su comparecencia, Rufián ha felicitado el PSC y a su candidata Meritxell Batet. De hecho, ha asegurado que ha hablado en persona. Según el candidato, este domingo han sido «las elecciones españolas más españolas de la historia y los resultados lo demuestran, porque se ha reforzado el bipartidismo». Y ha añadido que ERC esta noche tiene «una buena noticia, ha ganado dentro del bloque independentista, y nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque el contexto era terriblemente difícil».

Así ha ofrecido un acuerdo a Juntos. «Desde aquí, me pongo a disposición para hacer el que hicimos que haríamos, poner un precio alto y consensuado y del supuesto progresismo español, o Cataluña o Vox», ha advertido. «Si quieren gobernar su país tienen que respetar el nuestro e interpelamos al resto del independentismo para ponernos de acuerdo, la gente nos lo pide, y no tenemos que trasladar nuestra responsabilidad a la gente», ha subrayado. «Tenemos la oportunidad nuestras condiciones son muy claras, acabar el déficit fiscal, el infierno de Cercanías y que nadie se levante de la tabla de negociación», ha clamado. La jefa de filas de Juntos, Míriam Nogueras, lo ha contestado casi en directo: «Nosotros no investiremos Pedro Sánchez a cambio de nada!».

Por su parte, el Colectivo Primero de Octubre ha emitido un comunicado con que pide la dimisión de los miembros de la dirección de la formación, tanto del presidente como de la secretaria general, Marta Rovira y la convocatoria de un Congreso extraordinario ante la pérdida de votos y de seis escaños.