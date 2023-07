L’Audiència Nacional allarga la instrucció del Tsunami amb la vista posada al 23-J

El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha acordat prorrogar sis mesos més -el termini legal- la ja llarga investigació sobre Tsunami Democràtic. Les diligències 85/2019 es podran allargar com a mínim fins al 29 de gener de 2024. L’argument del magistrat és que encara resten diligències per fer, sobretot, de l’impacte econòmic que hauria comportat les accions convocades per la plataforma virtual independentista en l’organització de les protestes per la sentència del Procés de 14 d’octubre de 2019.

Una pròrroga que intenta superar el límit del 29 de juliol, data en què acabava el període instructor de l’Audiència Nacional, casualment, una setmana després de les eleccions espanyoles. Una maniobra que assenyalaria la intenció de continuar la investigació amb una altra situació política, dominada presumiblement per la dreta extrema espanyola. La interlocutòria, a la que ha tingut accés El Món, dona entre tres i cinc dies a les parts per presentar recurs de reforma o subsidiari d’apel·lació. De fet, els investigats ja es van oposar a allargar més encara la instrucció d’un cas que podria acabar, a tot estirar en un jutjat de Barcelona. L’amenaça d’una acusació de terrorisme agafa embranzida.

Part dispositiva de la resolució que allarga sis mesos més la instrucció de Tsunami Democràtic a l’Audiència Nacional/QS

“Delictes de suma gravetat”

Segons la resolució, el jutge considera que cal encara informació i detalls “respecte dels incidents i mobilitzacions violentes dutes a terme després de la sentència dictada pel Tribunal Suprem contra els actes autors del fenomen sediciós independentista succeït a Catalunya l’any 2017”. En aquest sentit, recorda que els investigats estarien, segons les perquisicions de la Guàrdia Civil, i els investigats -que no només són Xavier Vendrell, Oriol Soler o Josep Lluís Alay- “estarien implicats en activitats tecnològiques i de finançament de la plataforma i en la planificació de les activitats subversives”.

Pel magistrat, a hores d’ara encara s’està pendent de la instrucció de diverses diligències per part del Servei d’Informació de la Guàrdia Civil, responsable de la investigació. En concret, el jutge dona més temps als analistes de l’institut armat a enllestir diligències que acreditin “l’impacte econòmic de l’activitat delictiva”. També espera que la policia acabi els “informes policials de recapitulació”, és a dir, de conclusions. El jutge recorda que els delictes que hauria perpetrat Tsunami són de “suma gravetat” i només per aquesta qualificació ja “justifiquen una pròrroga de conformitat amb els estàndards jurisprudencials i la regulació anterior”.

Amb aquest nou calendari, el cas també queda a mercè del nou panorama polític que pugui emergir després del 23 de juliol. Per una banda, si hi ha una victòria de la dreta, el camp d’instrucció serà més lliure. Si la victòria cau a l’esquerra i el PSOE de Pedro Sánchez necessita els vots de Junts i d’ERC, pot ser una arma que mediàticament subministrada pot entrebancar futurs pactes electorals i un govern semiestable de l’esquerra espanyola.