Junts avisa a Pedro Sánchez

Junts per Catalunya, que podría tener la clave para una hipotética investidura de Pedro Sánchez, ya ha advertido en la valoración de los resultados electorales que no lo hará presidente «a cambio de nada» porque su prioridad del partido es Cataluña, con la reclamación del referéndum y la amnistía, y no la gobernabilidad del Estado español. En medio de un ambiente bastante animado después de haber resistido en estas elecciones, donde han pasado de siete a seis diputados; Míriam Nogueras ha destacado que son muy conscientes «de la fuerza que tienen estos siete diputados».

Nogueras, que ha comparecido acompañada de la llanura mayor del partido, y ha entrado a la sala del Hotel Barceló Sants entre aplausos; ha recordado que Pedro Sánchez «tiene muchos deberes» pendientes con Cataluña. «No se los debemos nada», ha dicho; y ha recordado el pacto de los socialistas con el PP al Ayuntamiento de Barcelona para desbancar Xavier Trias de la alcaldía.

También ha remarcado que con los resultados de este 23-J «se abre una etapa por el cambio» -en referencia a el batacazo de Esquerra, que ha perdido seis diputados en el Congreso- y ha hecho un llamamiento a las formaciones independentistas para «recuperar la unidad». Las cosas se tienen que empezar a hacer diferentes, a Junts hemos mantenido las oposiciones, y no ha estado fácil», ha remarcado.

Míriam Nogueras, acompañada de la cúpula de Junts, durante la comparecencia para valorar los resultados electorales / Mireia Comas

Indirecta a Rufián

La candidata de Junts per Catalunya, que ha comparecido después de que lo hiciera la formación republicana, ha lanzado un mensaje contra el candidato de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, después de que este se felicitara por haber ganado dentro del bloque independentista. «Nosotros sí que hemos entendido el resultado, creemos que el nuestro es un pueblo que aprovecha las oportunidades y esta es una oportunidad», ha sentenciado.

Despliegan una estelada última de Míriam Nogueras y Antoni Castellà / Mireia Comas

Gritos de «independencia»

Míriam Nogueras se ha abrazado con diferentes dirigentes y militantes del partido tras finalizar la comparecencia enviando un abrazo al presidente Carles Puigdemont. Entonces se ha desplegado una estelada en la zona de invitados, detrás de Nogueras y Antoni Castellà, y los asistentes han empezado a gritar «independencia, independencia».