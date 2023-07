Meritxell Batet esquiva dir si el PSOE està disposat a negociar amb Junts

La cap de llista del PSC per a Barcelona al Congrés, Meritxell Batet, ha comparegut aquest matí a El matí de Catalunya Ràdio per valorar els bons resultats que han obtingut els socialistes aquest 23-J, amb 19 diputats a Catalunya. Tenint en compte, però, que per investir a Pedro Sánchez cal el suport de Junts, ja que cap més pacte possible els atorga la majoria absoluta, el PSOE hauria de negociar amb els de Turull i Borràs per desencallar la situació, i en aquests moments, des de Junts han mantingut fermament que no investiran Sánchez “a canvi de res”.

Preguntada per si el PSOE negociarà amb Junts, Batet ha corregut a esquivar la pregunta: “Hem estat molt clars sobre el que pot ser i el que no -fent referència a un referèndum d’autodeterminació per Catalunya-. Hem de mirar endavant i posar-nos a treballar des d’ara mateix per construir l’Espanya i Catalunya que es mereixen els catalans”, sentencia, avisant que avui tenen consell executiu tant des del PSC com des del PSOE. Batet creu possible “tornar a fer Sánchez president”, ja que assegura que “és el que vol la ciutadania”, però rebutja enfrontar-se a la realitat de la importància dels diputats independentistes per tornar a investir al presidenciable socialista.

El president espanyol, Pedro Sánchez, en l’acte final de campanya del PSOE / Europa Press

“Nosaltres vam sortir a guanyar i ho hem aconseguit”, assegura Batet, que tot i no són la força amb més diputats, la candidata socialista creu que han aconseguit “frenar a la dreta”. Aquesta és la resposta de la cap de llista del PSC davant la pregunta d’una possible repetició d’eleccions en cas que Junts decideixi no investir a Sánchez i tornar a omplir les urnes. De fet, creu que repetir els comicis “és un luxe que Catalunya no es pot permetre”. Tampoc es mulla, però, a si el PSC demanarà unes eleccions a Catalunya per desbancar Pere Aragonès de la Generalitat.

“Frenar la dreta”

Per Batet els resultats d’aquest 23-J han estat tot un èxit perquè han aconseguit que Feijóo i Vox, la coalició de dretes, no assoleixi la majoria absoluta de primeres, donant marge a la resta de formacions de tendència més pròxima a l’esquerra maniobrar. “No ha estat un fracàs avançar les eleccions”, conclou Batet.