Meritxell Batet esquiva decir que puede negociar el PSOE con Junts

La cabeza de lista del PSC para Barcelona en el Congreso, Meritxell Batet, ha comparecido esta mañana a El matí de Catalunya Ràdio para valorar los buenos resultados que han obtenido los socialistas este 23-J, con 19 diputados en Cataluña. Teniendo en cuenta, pero, que para investir a Pedro Sánchez hace falta el apoyo de Junts, puesto que cabe más pacto posible les otorga la mayoría absoluta, el PSOE tendría que negociar con los de Turull y Borràs para desencallar la situación, y en estos momentos, desde Junts han mantenido firmemente que no investirán Sánchez «a cambio de nada».

Preguntada por si el PSOE negociará con Junts, Batet ha corrido a esquivar la pregunta: «Hemos estado muy claros sobre el que puede ser y el que no -haciendo referencia a un referéndum de autodeterminación por Cataluña-. Tenemos que mirar adelante y ponernos a trabajar desde ahora mismo para construir la España y Cataluña que se merecen los catalanes», sentencia, avisando que hoy tienen consejo ejecutivo tanto desde el PSC como desde el PSOE. Batet cree posible «volver a hacer Sánchez presidente», puesto que asegura que «es el que quiere la ciudadanía», pero rechaza enfrentarse a la realidad de la importancia de los diputados independentistas para volver a investir al presidenciable socialista.

El presidente español, Pedro Sánchez, en el acto final de campaña del PSOE / Europa Press

«Nosotros salimos a ganar y lo hemos conseguido», asegura Batet, que todo y no son la fuerza con más diputados, la candidata socialista cree que han conseguido «frenar a la derecha». Esta es la respuesta de la jefa de lista del PSC ante la pregunta de una posible repetición de elecciones en caso de que Junts decida no investir a Sánchez y volver a llenar las urnas. De hecho, cree que repetir los comicios «es un lujo que Cataluña no se puede permitir». Tampoco se moja, pero, a si el PSC pedirá unas elecciones en Cataluña para desbancar Pere Aragonès de la Generalitat.

«Frenar la derecha»

Por Batet los resultados de este 23-J han estado todo un éxito porque han conseguido que Feijóo y Vox, la coalición de derechas, no logre la mayoría absoluta de primeras, dando margen al resto de formaciones de tendencia más próxima a la izquierda maniobrar. «No ha sido un fracaso avanzar las elecciones», concluye Batet.