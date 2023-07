Pedro Sánchez en manos de Puigdemont

Si el PSOE quiere aprovechar su «remontada» para intentar volver a gobernar tendría que pasar por algún tipo de apoyo de Junts para una eventual investidura de Pedro Sánchez. El PP ha ganado en el conjunto del Estado español y el independentismo ha caído de 23 diputados a 14 en el Congreso. Pero el PSC ha arrasado en Cataluña y esta es siempre una de las claves de los buenos resultados del PSOE. En este caso, buenos porque los socialistas han obtenido 122 escaños, dos más que el noviembre del 2019 y han quedado por encima del que vaticinaban las encuestas, incluido el sondeo a pie de urna de la jornada electoral.

Tal como queda la aritmética parlamentaria, el PP es el ganador, pero ni con Vox y UPN llega a la mayoría absoluta: se quedan a 170 diputados, claramente por debajo de los 176 de la mayoría. En este contexto, Sánchez tiene asegurados los votos del PSOE y Sumar y podría negociar el sí del PNB y el BNG –que ya le dieron en la última investidura– y, quizás, añadir ERC y Bildu, que permitieron la investidura con su abstención. Pero todavía le faltarían cuatro diputados. Aquí es donde podría entrar Junts, que tiene sed: en una segunda votación, habría suficiente con su abstención para investir Sánchez. Esto implica, por lo tanto, que el partido de Carles Puigdemont, el enemigo número uno del unionismo, tendrá la clave para decidir si negocia con el PSOE –si es que los socialistas quieren intentar esta vía– o bien fuerza que haya una repetición de las elecciones.







De hecho, ERC, que ha asumido los males resultados de este 23 de julio, en que ha perdido 6 de los 13 diputados que tenía en el Congreso, y ya ha invocado una eventual unidad estratégica con Junts para pactar «el precio» que se le tiene que poner al PSOE. Siempre pensando en parar la derecha del PP y Vox «Cataluña o Vox», ha dicho la cabeza de lista de los republicanos, Gabriel Rufián. Pero Junts, de momento, no ha emitido ninguna señal que pueda hacer pensar que piensa plantearse hacer este paso. Al contrario. Su cabeza de lista, Míriam Nogueras, que ha perdido solo un diputado mientras ERC perdía 6 y la CUP los dos que tenía, ha sido la única representante del independentismo que ha salido sonriendo este domingo por la noche, al final del escrutinio. No ha hecho el sorpasso a ERC, pero ha empatado en escaños. Aunque el empate sea triple, porque también hay Sumar con el mismo número de diputados por Cataluña. Aunque la plataforma de Yolanda Díaz haya quedado por delante en votos. Y aunque ERC también haya superado Juntos en votos, cosa que ha destacado Rufián, aferrándose al hecho de ser la fuerza más votada del soberanismo.

Con estos datos en las manos, Nogueras ha salido a reafirmar su mensaje de la campaña electoral, durante la cual ha insistido que su partido ni investirá ningún presidente español que no reconozca el derecho a la autodeterminación de Cataluña. «Nosotros no haremos presidente Pedro Sánchez a cambio de nata «, ha dicho, pronunciando en castellano la segunda parte de la frase. «Nuestra prioridad es Cataluña, no la gobernabilidad de España. Porque tenemos memoria y Pedro Sánchez tiene muchos deberes con Cataluña. Un abrazo a Xavier Trias, a quien el PSOE impidió ser alcalde pactando con la derecha», ha subrayado. Y después ha pronunciado el nombre clave: «Un fuerte abrazo al presidente legítimo, Carles Puigdemont».

Este comentario de Nogueras no ha sido una muestra de afecto, sino un mensaje político. Del mismo modo que el presidente al exilio apostó por la candidatura de la diputada frente al anuncio del ex consejero Jaume Giró de presentarse a las primarias. El eje Puigdemont-Turull-Nogueras ha vertebrado la campaña y todo indica que continuará decidiendo sobre el que tiene que hacer el partido, aunque haya discrepancias internas.

Santiago Abascal ya advierte de los peligros del ‘puigdemontismo’

De hecho, incluso el líder de Vox, Santiago Abascal, ha verbalizado que ahora todo depende de Puigdemont. Para ser exactos, ha hablado de « puigdemonismo «, como advertencia del peligro que voz en el horizonte. Para el líder ultra, la razón de sus males resultados –ha perdido 19 de los 52 diputados que consiguió el 10-N del 2019– son «las encuestas claramente manipuladas» que se han difundido durante la campaña, que han «desmovilizado» el que él denomina «la alternativa», que es como se refiere a su partido de extrema derecha. En su discurso, muy agresivo con el PP, ha acusado la formación de Alberto Rodríguez Feijóo de «blanquear el PSOE» –por no haber votado a favor de sus mociones de censura– y de «demonizar la alternativa» y «desmovilizar» y esquivar debates, en referencia a la ausencia del líder del PP en el de jueves en TVE.