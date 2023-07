Puigdemont, el gran protagonista de les portades madrilenyes

Arrenca l’última setmana de juliol després d’un diumenge electoral que obre un nou escenari de futur a Espanya. Tot i que el guanyador de les eleccions ha estat el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, i que Pedro Sánchez ha acabat el diumenge amb aires de victòria després de millorar els resultats del 2019 i obtenir 122 diputats, el gran protagonista de les portades de la premsa madrilenya és Carles Puigdemont.

ABC

En primer lloc, l’ABC opta per un titular clar i concís: “Puigdemont o Bloqueo”. Sobre d’una portada negra, el diari espanyol explica que el PP guanya les eleccions, però que queda lluny de la majoria absoluta. En un segon subtítol ja fa referència a Junts i els seus diputats: “El POSE remunta després de la patacada del 28M i Sánchez pot reeditar el govern Frankenstein, però Junts avisa que no “serà a canvi de res””.

Portada de l’ABC dilluns 24 de juliol

El Mundo

En segon lloc, El Mundo també es decanta per Puigdemont en el seu titular: “Feijóo guanya, però Puigdemont podrà fer president a Sánchez”. En els dos subtítols comenten els resultats dels populars i avisen que el PSOE celebra els seus resultats com si fos una victòria i que podria repetir un pacte d’investidura “amb l’extrema esquerra i els independentistes”.

Porta d’El Mundo dilluns 24 de juliol

La Razón

En tercer lloc, La Razón es decanta per un titular més valoratiu sense fer cap referència directa. Acompanyat d’una gran foto de Feijóo, el titular que obre el diari només diu “Inestabilidad”. En els tres subtítols comenten els resultats del 23-J, però a diferència de la resta de premsa madrilenya eviten esmentar a Puigdemont i els diputats clau de Junts

Portada La Razón de dilluns 24 de juliol

El País

Per altra banda, El País opta per titular sense tenir en compte a Puigdemont també: “Feijóo gana por poco y Sánchez resiste: El Gobierno, en el aire”. Un titular que no inclou explícitament als independentistes, però sí que deixa entreveure la seva força a l’hora de decantar una investidura.

El Español

Pel que fa a la premsa digital, el diari El Español opta per un titular sense el president a l’exili també: “Feijóo gana pero Sánchez podría gobernar con todos los separatistas”.