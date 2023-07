Ponsatí torna a Catalunya i desafia l’ordre de detenció de Llarena

L’eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha donat un cop fort sobre la taula i ha tornat aquest dilluns a Catalunya malgrat la nova ordre de detenció contra ella que va emetre el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Així ho ha anunciat fa pocs minuts a través d’una publicació al seu compte de Twitter: “Aprofitant la fresca del matí he fet un vol fins a la Casa Vicenç. Mentre siguem aquí, Catalunya continuarà dempeus. Bon dia, Barcelona!”

Amb aquesta piulada amb un missatge desafiant acompanyada de diverses fotos des del barri de Gràcia, a Barcelona, Ponsatí planta cara directament a Llarena després que el magistrat del Suprem dictés una ordre de detenció nacional contra ella per no haver comparegut davant l’alt tribunal el passat 24 d’abril. En aquesta ordre de detenció, Llarena mantenia que l’eurodiputada “havia desatès voluntàriament i injustificadament la citació judicial”, una idea que Ponsatí rebutja, ja que al·lega que tenia un compromís com a eurodiputada en aquell moment, motiu pel qual no va poder comparèixer davant la justícia.

En aquest sentit, el magistrat recorda que l’ordre de detenció que ha dictaminat té l’objectiu de prendre-li declaració indagatòria a Ponsatí, motiu pel qual si s’entrega per declarar, com van fer Meritxell Serret i Anna Gabriel en el seu moment, aquesta ordre de detenció podria quedar sense cap més efecte. Tot i així, l’eurodiputada de Junts continua defensant la seva posició i ha presentat un recurs contra el dictamen de Llarena.

Immunitat

Després de la resolució del Tribunal General de la Unió Europea que desestima el seu recurs contra el Parlament Europeu per l’aixecament de la protecció parlamentària, l’eurodiputada, juntament amb els seus companys a l’exili, ja no té immunitat parlamentària. Segons marca l’article 162 del reglament del TJUE i el TGUE, llevat que l’auto de cautelars que va fer el TJUE marqui una data sobre les mesures cautelars, “la mesura prescriu quan es dicta la sentència que tanca el procediment”. En el cas de Ponsatí, el TJUE no especificava fins quan els donava la immunitat provisional, així que la immunitat cautelar ara decau.