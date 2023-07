ERC s’incorporarà al govern de la Diputació amb PSC i els comuns

ERC ha decidit entrar al govern de la Diputació de Barcelona, segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a El Món fonts del partit. Els republicans han esperat a després de les eleccions del 23-J per fer el pas i accedir a la proposta del PSC i els comuns, que apostaven per fer un tripartit d’esquerres a la Diputació per dotar-la d’estabilitat.

En un comunicat, ERC ha confirmat que tindrà la presidència de les àrees de Bon Govern i Transparència, Feminisme i Igualtat, Educació i Comerç. Els republicans consideren que el nou govern de la Diputació serà el “més plural de la història”, format per PSC, En Comú Podem, Impulsem Penedès, Junts per Igualada i també ERC: “Aquest govern acaba sent un reflex fidel de la pluralitat política present als municipis de la demarcació de Barcelona”, justifiquen.

Amb aquest moviment, ERC tindrà representació a les quatre diputacions després d’haver pactat a Girona amb Junts i a Lleida i Tarragona amb el PSC. En ple de constitució de la Diputació, el diputat d’ERC Dionís Guiteras ja va oferir “mà estesa, col·laboració i diàleg” a socialistes i comuns. “No mirem enrere. Iniciem una nova etapa i toca construir”, va dir. Aquest dimecres està previst que se celebri el ple del cartipàs, que ha de repartir els càrrecs de govern de l’ens supramunicipal, que té un pressupost de 1.200 milions d’euros.

La nova presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, amb la vara / Europa Press

Tal com va explicar El Món fa uns dies, el PSC i els comuns anaven darrere d’ERC perquè acceptés entrar al govern de la Diputació. De portes en fora, els republicans eren reticents a acceptar cap acord abans del 23-J i van deixar les converses per a després de les eleccions. Un cop constatat el nou fracàs electoral –ERC ha perdut 400.000 vots respecte a les estatals del 2019–, els republicans han canviat d’estratègia i opten per mantenir el màxim de quotes de poder per afrontar la reconstrucció del seu espai.

Junts, fora de la Diputació després de quatre anys de govern amb el PSC

L’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, la socialista Lluïsa Moret, va ser investida presidenta de la Diputació el passat 13 de juliol amb els vots a favor del PSC, els comuns, dos diputats díscols de Junts i la diputada de Tot per Terrassa. Junts va intentar negociar un pacte alternatiu amb ERC, però els dubtes sobre els dos representants d’Impulsem Penedès van fer impossible un pacte que tingués opcions de prosperar.

D’aquesta manera, Junts, que va decidir trencar amb el PSC després de l’operació Collboni a l’Ajuntament de Barcelona, es queda sense presència als òrgans de govern de la Diputació de Barcelona després d’haver governat amb el PSC durant els últims quatre anys. Tot i les crítiques, Junts sempre va defensar que el pacte de la Diputació responia a dinàmiques locals i que s’havia de deixar fora dels grans acords independentistes en l’àmbit nacional i estatal.