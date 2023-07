Botran passa a un “segon pla” i demana la refundació de l’espai de la CUP

El candidat de la CUP per Barcelona a les eleccions del 23-J, Albert Botran, ha anunciat que després del fracàs electoral passarà a un “segon pla”. Botran ha demanat una “refundació” de l’espai polític dels anticapitalistes, que s’han quedat sense representació al Congrés, i l’arribada de nous lideratges. “Penso que a la unitat popular li cal un revulsiu, una refundació. Ho ha de fer una colla de gent que sigui valenta i hàbil a parts iguals i que es carregui a l’esquena la responsabilitat per dirigir un procés de repensar l’espai que pot durar anys. Sí: cal direcció política”, ha dit en un fil de Twitter.

L’exdiputat ha assegurat que la CUP continua sent un “espai polític essencial per al país” perquè és “qui té més clar el lligam entre la independència i les condicions materials de vida”, però ha de trobar el seu espai en el context polític actual. La CUP no va arribar a 100.000 vots el 23-J i ha perdut gairebé 150.000 vots respecte a les eleccions estatals del 2019. La crisi de la CUP s’emmarca en la crisi general de l’independentisme, que s’ha deixat pel camí 700.000 vots i sembla incapaç de recuperar la unitat d’acció perduda després de l’1-O.

Aquesta ha estat la meva darrera aparició com a portaveu de la CUP. Es tanca una etapa i veig necessari fer un fil amb agraïments, explicacions i autocrítica 🧵 pic.twitter.com/iW4jNgl4ii — Albert Botran Pahissa (@albertbotran) July 25, 2023

Refundació del moviment independentista

Botran també aposta per una refundació general del moviment independentista. “L’independentisme també necessita repensar-se”, explica l’exdiputat. “Falta de credibilitat i d’estratègia, vivint encara d’inèrcies, convertint en derrota el que va ser una victòria, no total però sí molt important, el 2017. Massa partidisme però alhora massa poc debat”. El cupaire ha fet menció especial a l’independentisme d’esquerres, que ha de recompondre files per afrontar els grans reptes de futur. “No sembla que el món vagi cap a un període d’estabilitat sinó el contrari. Des del punt de vista econòmic i ecològic són moltes les crisis obertes o latents”.

La CUP va signar un acord d’investidura amb Pere Aragonès que, segons els anticapitalistes, s’ha incomplert pràcticament des de l’endemà de la formació del Govern i és molt crítica amb les polítiques d’ERC a la Generalitat. L’ampliació del Prat, el Quart Cinturó o el Hard Rock són alguns dels projectes que ERC va acceptar incloure a l’acord de pressupostos amb el PSC i que han portat la CUP a posar el crit al cel. “L’independentisme d’esquerres ha de saber llegir aquest món en crisi i ser-ne una de les alternatives democratitzadores”, conclou Botran.