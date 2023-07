Pacte entre ERC i Junts per governar plegats l’ACM

Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han tancat un pacte per governar plegats l’Associació Catalana de Municipis (ACM). L’entesa, segons un comunicat difós aquest matí per les dues formacions, inclou que un alcalde de Junts presideixi l’entitat durant el mandat 2023-2027, i els republicans en tinguin la vicepresidència primer amb la voluntat d'”enfortir el municipalisme a Catalunya”.

L’acord signat entre els dos partits, que en aquestes darreres eleccions municipals han assolit més de 700 alcaldies a tot el país, a banda que tots dos partits governaran plegats; també aposta perquè altres partits amb representació municipal s’incorporin a la Comissió de presidència i al Comitè Executiu de l’ACM. Esquerra i Junts tenen un nombre similar de presidències d’ens locals associats a l’ACM, al voltant d’un 35% del total cadascun.

Aquest és el segon gran pacte entre ambdues formacions després de les eleccions municipals del 28-M. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya van tancar un pacte per governar plegats la Diputació de Girona i revalidar el pacte que tenien en l’anterior legislatura, però, en canvi, no van repetir la fórmula per a les Diputacions de Barcelona, on els republicans han decidit entrar a formar part del govern entre PSC i comuns després de les eleccions del 23-J; Lleida i Tarragona, on la formació de Junqueras també va apostar per tancar un pacte amb els socialistes.

Consolidació de l’ACM

Esquerra Republicana i Junts han destacat la consolidació de l’ACM com a referent per als ens locals en la prestació de serveis, l’assessorament, la formació d’electes i tècnics locals i també com a entitat que millor defensa els interessos municipals davant les altres administracions. El nou president de l’ens, el nom del qual no ha transcendit, prendrà el relleu de Lluís Soler, actual alcalde de Deltebre (Tarragona), que presideix l’ens des del 20 de setembre del 2019.