L’ANC exigeix bloquejar la investidura fins que Sánchez parli d’independència

Uns 200 simpatitzants de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) s’han concentrat aquest dilluns al vespre a la plaça Sant Jaume de Barcelona per pressionar els partits independentistes i exigir-los que bloquegin la investidura de Pedro Sánchez fins que el Congrés dels Diputats parli d’independència. La presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, ha reclamat a ERC i Junts que qualsevol negociació per investir un president espanyol “ha d’incloure la independència”. En cas contrari, Feliu aposta per la repetició electoral. “Eleccions, les unes darrere les altres”, ha dit.

La manifestació ha aplegat desenes de persones sota el lema “Prou enganys! Independència ara!” i s’han sentit crits de “govern dimissió” i “bloqueig i independència ja”. Feliu ha fet una crida a ERC i Junts per aprofitar l’oportunitat que s’obre al Congrés després de les eleccions del 23-J. “Tornem a ser decisius a Madrid, però ho hem estat sempre i no ho hem aprofitat”. La presidenta de l’ANC ha recordat que Catalunya “sempre” ha tingut la clau de la governabilitat i ha reclamat als partits catalans que no siguin “la crossa de Sánchez” i es neguin a investir-lo si no hi ha una negociació seriosa.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, a la plaça Sant Jaume / ACN

Feliu ha lamentat que Sánchez hagi sortit “vencedor” del 23-J i ho ha atribuït al fet que els partits catalans, en especial ERC, “portin quatre anys fent veure que fan diàleg” al Congrés. “No ens en refiem”.

La justícia entra en les negociacions per la investidura

Mentre PSOE i Junts feien les primeres declaracions sobre com tenien previst encarar les negociacions d’una hipotètica investidura de Pedro Sánchez, els Mossos d’Esquadra detenien Clara Ponsatí a Barcelona per indicació del Tribunal Suprem. A Madrid, la fiscalia de l’alt tribunal demanava al jutge Pablo Llarena que cursés les noves ordres de detenció contra Carles Puigdemont i toni Comín. L’ANC creu que res és casual i considera que la coincidència dels tempos demostra que “repressió contra Catalunya mai han deixat de fer”.