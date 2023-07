La número dos dels republicans al Congrés, Teresa Jordà, ha comparegut pocs minuts després de Meritxell Batet a El matí de Catalunya Ràdio per valorar els resultats del 23-J, uns resultats que els han fet caure de 13 escons a només 7 diputats. Jordà creu que la davallada de les forces independentistes és degut al fet que el “risc de la dreta i l’extrema dreta” ha portat la ciutadania a votar “opcions progressistes d’obediència espanyola” i confia que ara, l’independentisme posi un “preu assumible” a la investidura de Sánchez: “Espero que l’independentisme serà capaç de posar un preu assumible a la investidura de Pedro Sánchez”. Tot i així, fent autocrítica, la número dos d’ERC lamenta no haver sigut capaços, com a forces independentistes en general, de “capitalitzar més vots en defensa de Catalunya”.

Encara amb la ressaca dels resultats del 23-J a Catalunya que han donat a la candidatura del PSC encapçalada per Batet una clara victòria sobre la resta de formacions amb 19 diputats, la pregunta que bona part de la gent es fa és què passarà amb les eleccions de la Generalitat, previstes per d’aquí a poc menys de dos anys. De la mateixa manera que Batet ha rebutjat mullar-se sobre si, envalentits per la força dels resultats d’aquest diumenge, demanaran avançar les eleccions, Jordà s’ha mostrat molt contundent al respecte: “És un tema que no està sobre la taula”. Així ho ha assegurat aquest matí, on ha explicat que “aquesta tarda tenen una reunió executiva” des d’ERC per a “valorar els resultats”, però consideren que Catalunya “té un bastió fort antifeixista amb un govern d’ERC al capdavant” que és capaç de mantenir-se, motiu pel qual descarten avançar la cita amb les urnes.

Gabriel Rufián i Teresa Jordà, amb els seus assessors de confiança, miren la pantalla dels resultats de l’escrutini/Marc Puig

Patacada independentista

Més enllà dels resultats d’ERC, la patacada grossa se l’endú l’independentisme, ja que ha passat de tenir 23 diputats al Congrés a només 14, és a dir, set d’ERC i set de Junts, ja que els cupaires liderats per Albert Botran han quedat fora de l’equació. “No és en absolut una bona notícia”, sentencia la republicana.