El ANC exige bloquear la investidura hasta que Sánchez hable de independencia

Unos 200 simpatizantes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) se han concentrado este lunes por la tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona para presionar a los partidos independentistas y exigirles que bloqueen la investidura de Pedro Sánchez hasta que el Congreso de los Diputados hable de independencia. La presidenta de la entidad, Dolors Feliu, ha reclamado a ERC y Junts que cualquier negociación para investir a un presidente español debe «incluir la independencia”. En caso contrario, Feliu apuesta por la repetición electoral. “Elecciones, unas detrás de otras”, ha dicho.

La manifestación ha reunido a decenas de personas bajo el lema “¡Basta de engaños! ¡Independencia ahora!” y se han escuchado gritos de «gobierno dimisión» y «bloqueo e independencia ya». Feliu ha hecho un llamamiento a ERC y Junts para que aprovechen la oportunidad que se abre en el Congreso después de las elecciones del 23-J. «Volvemos a ser decisivos a Madrid, pero lo hemos sido siempre y no lo hemos aprovechado”. La presidenta de la ANC ha recordado que Cataluña “siempre” ha tenido la llave de la gobernabilidad y ha reclamado a los partidos catalanes que no sean “la muleta de Sánchez” y se nieguen a investirlo si no hay una negociación seria.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, en la plaza San Jaime / ACN

Feliu ha lamentado que Sánchez haya salido “vencedor” del 23-J y lo ha atribuido al hecho que los partidos catalanes, en especial ERC, «lleven cuatro años haciendo ver que hacen diálogo» en el Congreso. “No nos fiamos”.

La justicia entra en las negociaciones de la investidura

Mientras PSOE y Junts hacían las primeras declaraciones sobre cómo tenían previsto encarar las negociaciones de una hipotética investidura de Pedro Sánchez, los Mossos d’Esquadra detenían a Clara Ponsatí en Barcelona por indicación del Tribunal Supremo. En Madrid, la fiscalía del alto tribunal pedía al juez Pablo Llarena que cursara las nuevas órdenes de detención contra Carles Puigdemont y Toni Comín. La ANC cree que nada es casual y considera que la coincidencia de los tempos demuestra que «la represión contra Cataluña nunca ha dejado de existir».