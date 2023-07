Borràs ofereix a ERC formar un grup conjunt amb Junts a Madrid

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, creu que el seu partit i Esquerra haurien de fer un front comú a Madrid i en una entrevista a Els matins de TV3 ha proposat als republicans crear un grup propi al Congrés format per les dues formacions. L’expresidenta del Parlament considera que aquesta fórmula podria ser una “bona manera de poder treballar per aconseguir força al Congrés”. “L’independentisme té la clau de la governabilitat a l’Estat”, ha defensat.

Borràs ha recordat que ella ja va fer aquesta proposta l’any 2019 perquè els 23 diputats que tenien entre les ambdues formacions “podien haver estat decisius”, però “no es va voler”; i ha remarcat que ara “ho podem tornar a ser” amb els 14 que han aconseguit en les eleccions del 23-J. “Els independentistes hem de treballar per aconseguir el nostre objectiu, i per això hem d’acostar postures i unir forces“, ha afegit.

Míriam Nogueras, acompanyada de la cúpula de Junts, moments abans de fer la valoració dels resultats de les eleccions / Mireia Comas

D’altra banda, ha insistit que les condicions de Junts per Catalunya per permetre la investidura de Pedro Sánchez són autodeterminació i amnistia i ha advertit que no rebaixaran les seves exigències perquè considera que “seria un error”. A més, ha descartat que es negociï una solució personal per a Carles Puigdemont perquè ell mateix ho ha descartat i ha subratllat que hi ha 4.000 represaliats. “L’Estat necessita alguna cosa del seu enemic públic número u”, ha reblat.

Pel que fa a les negociacions amb el PSOE, ha advertit que “no es tracta de rebaixar res” en relació amb les exigències de Junts: autodeterminació i amnistia. I Borràs ha fet valdre que ara hi ha una “oportunitat” perquè l’estat espanyol necessita “alguna cosa” de Junts, a qui considera “enemic públic número 1”.

Jordi Turul i Carles Puigdemont en una reunió de l’executiva de Junts a Argelers, a la Catalunya Nord / Europa Press

Repetició d’eleccions

Pel que fa a una possible repetició de les eleccions si Junts no facilita la investidura del líder del PSOE, Borràs ha avisat que si això passa només serà responsabilitat de Sánchez. Sobre això, ha argumentat que “la responsabilitat la té qui vol acceptar la responsabilitat de governar. Nosaltres no bloquegem. Hem vingut a desbloquejar el conflicte polític. I és Sánchez qui té l’obligació d’explorar solucions”.

La presidenta de la formació independentista ha recordat que l’any 2019 ja van votar dues vegades no a la investidura de Pedro Sánchez i se’n va anar a una repetició de les eleccions. I ha assenyalat que és el líder dels socialistes qui ha de decidir “fins on vol arribar fent política” per governar l’Estat espanyol.

Jaume Asens, com a interlocutor

Preguntada pel fet que els comuns hagin triat Jaume Asens com a interlocutor per negociar amb Junts, tot i que fonts del partit han negat contactes entre ell i Puigdemont; Borràs s’ha limitat a dir que és una decisió d’un espai polític que defensava referèndum en el passat, però que ara no ho porta al programa. A més, ha destacat que Sumar va dir que no volien formar part “de res” amb Junts. Tot i això, ha demanat discreció amb els contactes que es produiran “fora del focus mediàtic” perquè el moment ho “requereix i necessita”.