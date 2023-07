Junts rebutja pactar amb el PSOE un indult avançat per a Puigdemont

Junts per Catalunya ha enviat un missatge molt clar a Pedro Sánchez si el líder del PSOE vol ser investit president amb els vots dels seus set diputats: referèndum i amnistia com a condicions “sine qua non”. Sobre aquest darrer punt, ha rebutjat de totes totes pactar amb els socialistes espanyols un indult avançat per a Carles Puigdemont i ha dit que la demanda de la Fiscalia del Tribunal Suprem de reactivar l’euroordre és una mala manera de començar.

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha estat taxatiu en afirmar que “el president no ha anat a l’exili per buscar una solució personal, vol una solució col·lectiva” al conflicte polític i ha insistit que aquesta opció queda del tot descartada. “Junts no investirà Pedro Sánchez a canvi de res i negociarem d’acord amb aquests dos grans eixos”, ha insistit.

El portaveu de Junts, Josep Rius, en roda de premsa després de l’executiva del partit / ACN

També ha dit que estarem amatents al que proposi Sánchez per mirar de convèncer la resta de formacions, però l’ha avisat que “contra Catalunya no es pot governar“. A més, ha subratllat que malgrat que el govern espanyol porta “predicant” la fi del conflicte “avui s’han trobat portades posant en primera línia aquest tema i Carles Puigdemont”.

Josep Rius ha negat contactes amb l’entorn dels socialistes i els comuns, així com un contacte entre Jaume Asens i Puigdemont; però ha subratllat que hi ha vots que ha rebut el PSC i Sumar – En Comú Podem que formen part d'”aquest 80% de persones que estan a favor del dret a l’autodeterminació”. “No anem a bloquejar res, anem a desbloquejar aquest conflicte amb Espanya, que existeix i persisteix”, ha reblat.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, després de l’executiva de Junts / ACN

Moment de refer la unitat i liderar-la

En la roda de premsa posterior a l’executiva nacional del partit, Rius ha insistit en les exigències que han fet els dirigents del partit des d’ahir a la nit i al llarg del dia, però també ha instat a les formacions independentistes a refer la unitat i ha allargat la mà a Esquerra, CUP i entitats per “liderar aquesta nova etapa” a Catalunya i a Madrid perquè la de la formació de Junqueras “no ha funcionat”.

El dirigent de Junts ha recordat que això no és res diferent del que ja porten demanant des de fa temps, unitat estratègica a Catalunya i front comú a Madrid basat en l’autodeterminació i l’amnistia. Junts per Catalunya ha fet autocrítica dels resultats, tot i que també ha posat en relleu la “capacitat de resiliència” i la “posició de força” que han aconseguit en unes eleccions que, segons ha dit, han estat “molt espanyolitzades” en l’eix esquerra-dreta.