Autodeterminació o noves eleccions: l’aposta del candidat de Junts al Senat

Primers moviments públics després de la jornada electoral d’aquest diumenge. Després de les declaracions i contradeclaracions oficials de cada formació, també arriben les dels seus candidats. En aquest cas, de Toni Castellà, cap de llista per Junts per Catalunya al Senat, líder de Demòcrates i portaveu oficial del Consell de la República, l’òrgan de l’exili presidit per Carles Puigdemont. Castellà, que no ha aconseguit l’acta, considera que l’algoritme de la negociació per investir un president espanyol és ben “senzill” i suposa que “o bé hi ha autodeterminació i amnistia o bé cal anar a una repetició electoral”. Una maniobra per tensar i clarificar les posicions dins la coalició de Junts en el minut zero de les negociacions.

Castellà, que també és diputat al Parlament a la bancada dels juntaries -la seva formació, Demòcrates, hi té dos escons, l’altre l’ocupa Titón Laïlla– considera que cal “valorar de manera molt positiva que la distribució final d’escons faci que qualsevol majoria per a la investidura d’un president del govern espanyol passi per la coalició de Junts”. Una situació que dona tant la clau de la governabilitat com la possibilitat de refer el procés independentista. Ara bé, Castellà considera que Junts no pot actuar sol i demana recuperar la “unitat” independentista. De fet, Junts i ERC han obtingut set diputats cadascun i tots dos grups són indispensables per investir Pedro Sánchez en una alternativa a un govern del PP, tot i que als populars no els surten els números perquè no en fan prou amb Vox i UPN.

Míriam Nogueras, Jordi Turull i Antoni Castellà, al final del primer acte de campanya de Junts per al 23-J

“Ara ens toca a nosaltres”

Segons Castellà, “aquest diumenge la ciutadania s’ha pronunciat i ara toca als polítics”. Davant aquest context, l’aposta de Demòcrates és prou clara: “Autodeterminació i amnistia o noves eleccions”. És a dir, que el candidat a presidir el govern espanyol o atorga una solució a tots els represaliats i afavoreix una sortida per a l’autodeterminació o bé forçaran una segona convocatòria electoral”. Una posició que la direcció de Junts no ha expressat amb aquesta claredat les darreres hores.

Així mateix, Castellà ha convidat totes les forces de l’independentisme i entitats del sobiranisme a acordar una posició conjunta al voltant de l’autodeterminació i l’amnistia. “El que seria desitjable seria recuperar la unitat de l’Independentisme al voltant d’aquests dos conceptes, i aprofitar la força que els resultats electorals ens han donat”, afegeix. Així, utilitzant una expressió del president a l’exili, Carles Puigdemont, reclama “recosir la unitat”. “És indispensable per seguir avançant cap a la independència”, addueix. Per aquesta banda, proposa unificar criteris estratègics entre les entitats sobiranistes, la mobilització i els partits.