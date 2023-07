ERC demana a Junts aprofitar la força independentista en lloc de bloquejar

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha comparegut en roda de premsa aquest matí després de les eleccions espanyoles d’aquest passat diumenge amb un missatge molt clar: emplaçar Junts a aprofitar la “força” de l’independentisme per defensar Catalunya en lloc de “bloquejar” l’escenari polític. Així ho ha assegurat la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que referma que ara l’independentisme “té la clau” de la governabilitat espanyola i que l’ha de fer servir per a no donar una segona oportunitat a PP i Vox repetint les eleccions. De fet, en aquest sentit, Vilalta creu que forçar una repetició de les eleccions és “córrer un risc” innecessari després que s’hagi “frenat” al bloc “ultra” format per Feijóo i Abascal: “Que no es deixin temptar per aquest escenari”.

La portaveu dels republicans considera que el més intel·ligent per a l’independentisme és unir forces estratègicament parlant, ja que creu que d’aquesta manera es fa servir tota la “fortalesa” per defensar els interessos dels catalans. En aquest sentit, però, Vilalta ha refermat les seves condicions per investir a Sánchez, és a dir, acabar amb el dèficit fiscal, traspàs de Rodalies amb les inversions pendents, i tornar a la negociació política sobre l’amnistia i l’autodeterminació; unes condicions que s’allunyen una mica de les demandes dels de Borràs i Turull, que són qui duen la paella pel mànec en aquests moments amb els seus set diputats al Congrés.

La cúpula d’ERC, aquesta nit electoral justificant els resultats/Marc Puig

Autocrítica independentista

La sensació de poder de l’independentisme que ha guanyat amb els resultats del 23-J, però, no ha exclòs a les diverses formacions a reflexionar sobre “els mals resultats” que han obtingut, ja que han perdut representació dins el parlament espanyol. Vilalta atribueix aquesta davallada general a la “por a l’onada reaccionària” que ha portat a votar “en clau espanyola” per frenar l’extrema dreta. Una línia argumental idèntica a la que ha fet servir aquest mateix matí, també, la número dos d’ERC, Teresa Jordà, o el candidat republicà, Gabriel Rufián, ahir després de la publicació oficial dels resultats.