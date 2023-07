Míriam Nogueras: “La clau la té Junts i ho aprofitarem”

La candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, compareix a El Matí de Catalunya Ràdio com a la clara guanyadora de l’independentisme aquestes eleccions del 23 de juliol. Tot i haver obtingut només 7 escons, uns resultats força similars als del passat 2019, des de Junts tenen la paella pel mànec a l’hora de negociar una investidura de Pedro Sánchez: “La clau la té Junts i ho aprofitarem”, sentencia amb fermesa Nogueras. La cap de llista dels de Borràs i Turull manté la posició que ha defensat durant tota la campanya i referma que “l’amnistia i el referèndum” són els “mínims” per negociar una investidura. Ara bé, avisa que des de Junts no faran el primer pas, perquè creuen que no els pertoca fer-ho: “Som conscients del nostre poder i esperarem que ens contactin i ens diguin què ens ofereixen”.

Nogueras també ha aprofitat per treure pit i defensar la postura de Carles Puigdemont, qui s’ha convertit en portada a bona part dels mitjans espanyols. La candidata juntaire ha aprofitat les declaracions que va fer Pedro Sánchez fa pocs dies assegurant que el president a l’exili ja era una simple “anècdota” de l’independentisme, i li ha etzibat -referint-se a Sánchez- que “aquesta anècdota no el deixarà dormir” els pròxims dies.

Míriam Nogueras, acompanyada de la cúpula de Junts, durant la compareixença per valorar els resultats electorals / Mireia Comas

Primers passos

Des de Junts no han descartat en cap moment bloquejar una investidura fins al punt de forçar la repetició de les eleccions espanyoles, però mantenen que en tot moment, si s’han de tornar a fer o no, no depèn d’ells, sinó de totes aquelles persones que vulguin ser presidents, referint-se a Feijóo i Sánchez, però amb l’ull fixat més en el candidat socialista que en el popular. Asseguren que estan oberts a negociar, però Nogueras admet també que ja han avisat moltes vegades durant la campanya de la “poca credibilitat” que té el presidenciable del PSOE, cosa que fa que l’escenari que s’entreveu no sigui favorable a una investidura. Tot i així, amb les seves condicions i la “defensa de Catalunya” com a bandera, Nogueras està oberta a parlar, sempre i quan siguin els altres qui facin el primer pas per acostar-se. També ha explicat que, tot i tenir clars els seus mínims, “no van amb la llista de condicions” per davant de tot.