Míriam Nogueras: «La clave la tiene Junts y lo aprovecharemos»

La candidata de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, comparece a El matí de Catalunya Ràdio como la clara ganadora del independentismo estas elecciones del 23 de julio. A pesar de haber obtenido solo 7 escaños, unos resultados bastante similares a los del pasado 2019, desde Junts tienen la paella por el mango en la hora de negociar una investidura de Pedro Sánchez: «La clave la tiene Juntos y lo aprovecharemos», sentencia con firmeza Nogueras. La cabeza de lista de los de Borràs y Turull mantiene la posición que ha defendido durante toda la campaña y arrecia que «la amnistía y el referéndum» son los «mínimos» para negociar una investidura. Ahora bien, avisa que desde Junts no harán el primer paso, porque creen que no los corresponde hacerlo: «Somos conscientes de nuestro poder y esperaremos que nos contacten y nos digan qué nos ofrecen».

Nogueras también ha aprovechado para sacar pecho y defender la postura de Carles Puigdemont, quien se ha convertido en portada a buena parte de los medios españoles. La candidata juntaire ha aprovechado las declaraciones que hizo Pedro Sánchez hace pocos días asegurando que el presidente al exilio ya era una simple «anécdota» del independentismo, y le ha espetado -refiriéndose a Sánchez- que «esta anécdota no lo dejará dormir» los próximos días.

Míriam Nogueras, acompañada de la cúpula de Juntos, durante la comparecencia para valorar los resultados electorales / Mireia Comas

Primeros pasos

Desde Junts no han descartado en ningún momento bloquear una investidura hasta el punto de forzar la repetición de las elecciones españolas, pero mantienen que en todo momento, si se tienen que volver a hacer o no, no depende de ellos, sino de todas aquellas personas que quieran ser presidentes, refiriéndose a Feijóo y Sánchez, pero con el ojo fijado más en el candidato socialista que en el popular. Aseguran que están abiertos a negociar, pero Nogueras admite también que ya han avisado muchas veces durante la campaña de la «poca credibilidad» que tiene el presidenciable del PSOE, cosa que hace que el escenario que se entrevé no sea favorable a una investidura. Aun así, con sus condiciones y la «defensa de Cataluña» como bandera, Nogueras está abierta a hablar, siempre y cuando sean los otros quién hagan el primer paso para acercarse. También ha explicado que, a pesar de tener claros sus mínimos, «no van con la lista de condiciones» por ante todo.