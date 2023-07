En els últims dies ha corregut a les xarxes un vídeo que paròdia al líder ultra Santiago Abascal col·locant-lo com a Hitler en una escena d’una pel·lícula. Un vídeo de paròdia que ha adoptat un caràcter premonitori després dels resultats de les eleccions espanyoles del 23 de juliol, ja que Abascal i Feijóo no obtingut suficient representació per a superar la majoria absoluta del Congrés i, així doncs, el líder de Vox no serà vicepresident. El vídeo publicat pel compte de Twitter, que des de fa poques hores ja no té com a logo un ocellet blau, sinó que hi ha una ‘X’, d’en David Ruiz va començar a circular el passat divendres, però no ha agafat força fins fa poc.

De fet, el mateix Ruiz bromeja en el seu mateix fil sobre si crear-se un “gabinet de tarot”, ja que totes les previsions que fa en el vídeo, augurant el fracàs de Vox a les eleccions espanyoles, s’han acabat complint.

Anoche después de ver el #DebateFinalRTVE tuve un sueño. Salía Abascal y espero sea premonitorio… pic.twitter.com/icXtLMHYz2 — David Ruiz (@ecamcito) July 20, 2023

En el vídeo de paròdia es pot veure una representació de Santiago Abascal aspirant a arribar a la vicepresidència de la Moncloa per instaurar les seves lleis de la mateixa manera com ho han fet als governs autonòmics, com ara a València, des de fa poc. Una realitat, però, que s’ha vist truncada per la caiguda de representació del partit, que ha passat de tenir 52 diputats al Congrés a 33, és a dir, perdre 19 cadires. Una davallada, però, que els segueix situant com a tercera força a Espanya.

Sàtira política

La sàtira política que planteja Ruiz en aquest vídeo escarneix Abascal tant per no haver aconseguit l’objectiu de la vicepresidència com per la manera que es va produir el debat a tres, entre Sánchez, Díaz i ell de fa poc menys d’una setmana a TVE, amb frases com “tot Espanya va veure com una dona em deixava sense paraules”, referint-se a la candidata de Sumar.