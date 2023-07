El video premonitorio de parodia de Abascal como Hitler que triunfa en la red

En los últimos días, ha corrido a las redes un video que parodia al líder ultra Santiago Abascal colocándolo como Hitler en una escena de una película. Un video de parodia que ha adoptado un carácter premonitorio desprendido de los resultados de las elecciones españolas del 23 de julio, puesto que Abascal y Feijóo no obtenido suficiente representación para superar la mayoría absoluta del Congreso y, así pues, el líder de Vox no será vicepresidente. El video publicado por la cuenta de Twitter, que desde hace pocas horas ya no tiene como logo un pajarito azul, sino que hay una ‘X’, de David Ruiz empezó a circular el pasado viernes, pero no ha cogido bastante hasta hace poco.

De hecho, el mismo Ruiz bromea en su mismo hilo sobre si crearse un «gabinete de tarot», puesto que todas las previsiones que hace en el video, augurando el fracaso de Vox a las elecciones españolas, se han acabado cumpliendo.

Anoche después de ver el #DebateFinalRTVE tuve un sueño. Salía Abascal y espero sea premonitorio… pic.twitter.com/icXtLMHYz2 — David Ruiz (@ecamcito) July 20, 2023

En el video de parodia se puede ver una representación de Santiago Abascal aspirando a llegar a la vicepresidencia de la Moncloa para instaurar sus leyes del mismo modo como lo han hecho en los gobiernos autonómicos, como por ejemplo en Valencia, desde hace poco. Una realidad, pero, que se ha visto truncada por la caída de representación del partido, que ha pasado de tener 52 diputados en el Congreso a 33, es decir, perder 19 sillas. Una bajada, pero, que los sigue situando como tercera fuerza en España.

Sátira política

La sátira política que plantea Ruiz en este video escarnece Abascal tanto por no haber conseguido el objetivo de la vicepresidencia como por la manera que se produjo el debate a tres, entre Sánchez, Díaz y él de fecha reciente menos de una semana en TVE, con frases como «todo España vio como una mujer me dejaba sin palabras», refiriéndose a la candidata de Sumar.