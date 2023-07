Twitter passa a ser X, la “plataforma que ho oferirà tot”

Twitter passarà a dir-se X. El multimilionari sud-africà i propietari de la companyia, Elon Musk, va anunciar el passat cap de setmana els canvis d’imatge i model de negoci que pretén impulsar a l’aplicació de microblogging. La majoria d’usuaris, a hores d’ara, ja poden veure el petit canvi a la interfície el tradicional ocellet que havia estat la imatge de marca de Twitter d’ençà de la seva creació l’any 2006 ha estat substituït per una X blanca sobre un fons negre.

Twitter, d’ara en endavant X, s’alinea així també en el nom a la corporació creada per Musk per a la seva gestió, The X Corp. En una recent piulada, l’home més ric del planeta ha intentat fer broma assegurant que “si no s’havia notat, m’agrada la lletra X”. La seva companyia aeroespacial també compta amb aquest caràcter –Space X–. De fet, segons les xarxes del magnat, les oficines centrals de Twitter a San Francisco van acabar la jornada del passat diumenge amb una X gegantina projectada a la seva façana.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Serveis generals

El passat octubre, Musk va anunciar que la compra de Twitter era “un pas més per crear X, l’app de tot”. Segons la visió del magnat, tal com va confirmar en una reunió oberta amb treballadors de la companyia celebrada a mitjan juny, l’entitat que sorgiria de Twitter s’assemblaria a WeChat, la superapp xinesa del gegant tecnològic Tencent que engloba bona part de l’activitat digital dels seus més de 1.200 usuaris, des de jocs a pagaments, passant per, en la línia del negoci de la darrera dècada, continguts compartits.

“Bàsicament –assegurava el milionari– la gent viu a WeChat a la Xina; si podem recrear això amb Twitter, serà un gran èxit”. Així, X concentrarà, més enllà del clàssic microblogging, eines de pagament, servidors d’àudio i vídeo i intel·ligència artificial –com a mínim, dins les previsions de Musk. La recentment nomenada CEO de Twitter, Linda Yaccarino, dona clar suport a la visió del propietari, tot apuntant que “no hi ha cap límit per a la transformació”. “X serà la plataforma que podrà oferir-ho tot”, afegeix.

Records de PayPal

Amb aquest rebranding, el CEO es treu l’espineta que li va deixar la seva destitució de la firma de serveis financers PayPal l’any 2000 –que va engolir X.com, la start-up també de finances digitals que va crear amb els beneficis generats de la venda de Zip2–. Segons diverses publicacions, els directius de PayPal rebutjaven, entre altres coses, el nom per “l’associació de la lletra amb continguts pornogràfics”. Ara, hi torna. L’any 2017, de fet, Musk va anunciar un acord amb PayPal per l’adquisició del domini web X.com, que encara era propietat de la multinacional de finances electròniques dirigida per Dan Schulman. El magnat, en aquell moment, va negar que hi hagués cap propòsit darrere de la compra, si bé ara compta amb la marca en cas que vulgui canviar també el domini de Twitter.