Cooltra impulsa els mercats exteriors amb un finançament de 22 milions

La firma catalana de motorsharing Cooltra ha tancat una operació de finançament d’uns 22 milions d’euros per impulsar la seva internacionalització. La firma ha rebut un préstec sindicat verd sotasignat per mitja dotzena d’entitats bancàries per continuar apostant per la seva presència a algunes de les grans capitals europees. Així, un grup liderat per Santander CIB, amb la participació de l’ICF o Deutsche Bank entre altres, ha concedit 18 milions d’euros a l’empresa barcelonina per millorar la seva activitat global.

Més enllà d’aquest préstec, Cooltra ha refinançat quatre milions d’euros del seu deute actual. Amb aquesta operació, l’empresa fundada per Timo Butefisch afegeix una nova font de finançament a l’ampliació de capital de 25 milions d’euros que va tancar el passat mes de novembre amb bons resultats. L’empresa d’electromobilitat va tancar el 2022 amb una facturació de 47 milions d’euros, i enguany preveuen trencar la barrera dels 50 milions.

Préstec excepcional

Segons ha destacat el director financer de Cooltra Francesc Maudrell, un préstec de les característiques del que han rebut per part de les entitats bancàries associades “està normalment reservat a grans empreses ja consolidades” i és “poc assequible per a companyies en creixement”. La barcelonina serà pionera en l’assoliment d’aquesta mena d’acords, en tant que és “la primera vegada” que un negoci de l’electromobilitat del seu perfil rep aquesta mena de finançament.

Maudrell celebra, en aquest sentit, la “confiança que les diverses entitats mantenen en el futur de la mobilitat sostenible” i, més concretament, en el model de negoci de Cooltra i el seu potencial com a marca internacional. Més enllà de les principals ciutats de l’Estat espanyol, la barcelonina ja ofereix un dels serveis de capçalera a grans entorns urbans a Itàlia i França –sense anar més lluny, el passat estiu es va adjudicar el servei de motorsharing de París–, i també ha aconseguit penetrar al mercat alemany.