Almirall retalla el benefici un 56% tot i l’augment de vendes

Almirall ha registrat un benefici de 12 milions d’euros durant el primer semestre del 2023. Segons les dades comunicades per la companyia biofarmacèutica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el seu resultat net és un 56% inferior al del mateix període del 2022, principalment per la baixada d’ingressos dins l’acord amb Astra Zéneca. Tot i això, la cotitzada dirigida per Carlos Gallardo registra un augment de vendes del 6,8%, amb una facturació que s’ha disparat fins als 466,1 milions d’euros entre el gener i el juny, impulsat per la comercialització de la seva branca dermatològica als mercats europeus. L’ebitda també marca un clar retrocés, en aquest cas del 5,9%, fins als 195 milions d’euros.

Tot i la davallada de beneficis, Almirall manté expectatives per al 2023. La multinacional farmacèutica assoliria, asseguren, un creixement de vendes net “de dígit baix a mitjà” i un resultat abans d’impostos d’entre 165 i 180 milions d’euros a final de curs. De fet, el marge brut de la catalana s’ha situat en un 65,4%, “dins de les expectatives”, tot i que elevat pels costos energètics i la inflació en algunes primeres matèries.

Les oficines d’Almirall / EP

Inversions a l’alça

La despesa general i d’administració d’Almirall durant els primers sis mesos del curs va créixer un 2,1%, fins als 214,6 milions d’euros, un creixement que justifiquen pel “suport a recents i futurs llançaments”. Per altra banda, la dedicació a R+D de la multinacional catalana va registrar una alça propera al 17% en termes interanuals, fins als 52,3 milions d’euros, més de l’11% del valor conjunt de vendes netes. Després dels resultats de la primera meitat del 2023, des de la companyia asseguren que es donen les condicions per noves inversions, fins i tot compres, gràcies a “un balanç molt sanejat”. “Això permetrà a la companyia continuar perseguint oportunitats de creixement inorgànic, adquisicions complementàries, acords de llicència i reforçar el pipeline“, asseguren des de la firma.

Ample creixement a Europa

El CEO de la biofarmacèutica, Carlos Gallardo, ha destacat la “sòlida consolidació” del negoci farmacèutic a Europa. Segons Gallardo, les vendes del tractament per a la psoriasi Ilumetri mostren un “creixement constant”, mentre que el medicament contra la dermatitis atòpica lebrikizumab espera aprovació de les autoritats competents de cara a finals d’any. “Som conscients del seu potencial transformador i volem assegurar-nos de treure el màxim partit a aquest tractament”, subratlla Gallardo.