Wellpapers, la companyia que vol revolucionar el disseny d’interiors

La definició de startup sempre va lligada necessàriament a un factor innovador. Quan pensem en aquesta definició venen necessàriament al cap grans innovacions en el món de la salut o tecnològiques. En el cas de Wallpapers.com també existeix un component innovador, però està relacionat amb el disseny i l’interiorisme. Tot plegat comença amb la història de la Fiona Piazza, escenògrafa i dissenyadora d’interiors, quan va arribar Barcelona des de París. El procés d’innovació, en aquest cas, comença quan Piazza no volia gastar massa diners per decorar la seva habitació de lloguer. A partir d’allà va començar a buscar un tipus de paper de paret que no només fos barat sinó que fos fàcil de posar i treure i no danyés la paret.

Quan el va trobar va decidir anar més enllà i fundar Wellpapers.com, que es dedica a la creació de paper pintat a mida per a particulars i professionals. Aquesta marca nascuda al Poblenou de Barcelona marca ofereix una àmplia gamma de dissenys amb “estampats atrevits” impresos a la carta amb tintes ecològiques. A més, Piazza i Marie Chauvaux, CEO de la companyia, expliquen que la seva voluntat és que el seu producte sigui fàcil d’aplicar, sense cola ni brotxes gràcies a una tecnologia que activa la cola del paper pintat quan es ruixa amb aigua. Amb el seu estudi de disseny, Wellpapers també ofereix als professionals un servei de creació de dissenys a la carta.

Producció original i sota demanda

Una de les característiques de l’empresa és que generalment produeixen només sota demanda, és a dir que si algú els hi demana un disseny, el produeixen i te l’envien a casa. A més, el 80% dels dissenys, explica Piazza, els ha fet ella mateixa. Alhora, també comenta que estan començant a fer col·laboracions amb artistes de la ciutat, amb qui fan col·leccions de fins a 3 tirades, el que ofereix un punt d’exclusivitat als dissenys. A través dels seus dissenys, busquen submergir als seus usuaris en universos barrejant un toc atrevit per a uns i aportant suavitat per a uns altres.

“Sempre volem que els nostres espais quotidians tinguin el nostre toc personal. Això ens fa sentir millor. Per aquest motiu, en wellpapers.es hem treballat intensament perquè personalitzar els espais amb papers pintats sigui econòmic, fàcil d’instal·lar i de treure”, afirma Fiona Piazza, fundadora de Wellpapers.

Pel que fa al punt de negoci, les dues caps de l’empresa asseguren que fins ara només han viscut de capital i inversió pròpia i van creixent a poc a poc. De fet, la seva idea de cara a aquest 2023 és superar els 1,3 milions d’euros, doblant els resultats del 2022. A partir d’aqui, Chauvaux assegura que la seva intenció és no parar de créixer i continuar fent més gran l’empresa.