El Govern invertirà 29 milions per a la formació de 60.000 persones

La Generalitat ha anunciat aquest divendres que invertirà un total de 28,8 milions d’euros en un pla de formació per a 60.000 persones. Aquesta inversió s’emmarca dins del programa “Conforcat a mida”, un pla de formació contínua de treballadors destinat al sector industrial i de serveis. Segons ha detallat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, l’objectiu és formar als treballadors de 376 empreses. Del total de beneficiaris, més de la meitat seran companyies que, fins al juny de 2024, formaran als seus propis empleats en cursos d’entre 30 i 60 hores. Durant la presentació del pla davant de representants dels agents econòmics, Torrent ha destacat la novetat que suposa que el Govern pagui el 100% del cost de cada formació abans que aquesta comenci.

Durant la seva intervensió Torrent ha assegurat que “Conforcat a mida és un innovador programa d’èxit que consolida l’aposta del Govern per la formació contínua dels treballadors”. El conseller ha assenyalat que el programa neix “amb l’esperit d’aportar una formació a mida de les necessitats de les empreses catalanes i per dotar a les persones treballadores dels coneixements i capacitats necessaris per completar els adquirits a través de l’experiència professional i poder ser acreditats professionalment”.

Com funciona aquest programa?

Segons ha explicat el conseller, el Consorci per a la Formació Contínua realitzarà una bestreta del 100% del pagament del finançament atorgat en el moment de la resolució, de manera que l’empresa disposa del finançament abans d’iniciar la formació, que serà a mida de les seves necessitats. A més, les accions formatives van des de les 30 a 60 hores, i es poden dissenyar itineraris formatius que superin les 60 hores; per exemple, una mateixa persona pot fer 2 mòduls de 60 hores, en un total de 120 hores.

També ha apuntat que aquestes formacions podran anar destinades tant als treballadors en actiu de les empreses com a persones en situació d’atur per incorporar-les. En cas de ser una entitat representativa d’un sector, pot formar a qualsevol persona treballadora del sector o a persones desocupades per tal que s’incorporin a empreses del sector.

D’altra banda, el Torrent també ha posat en relleu que enguany, a més del programa Conforcat a mida, el CCFC ha creat ‘PROJECTA’T’ un programa per proporcionar assessorament i orientació professional a les persones treballadores ocupades. En concret, el programa compta amb 10 milions d’euros perquè un mínim de 8.000 persones disposin de recursos per al seu desenvolupament professional com, per exemple, els recursos d’aprenentatge, promoció laboral o canvi de sector, amb 100 unitats d’orientació distribuïdes per tot Catalunya que els proporcionin una orientació experta i per sectors.

Així mateix, el programa subvenciona les actuacions de prospecció de les entitats beneficiàries per copsar de primera mà quines són les necessitats dels sectors i, per tant, nodrir les actuacions d’orientació.

Les novetats dels programes CONFORCAT A MIDA i PROJECTA’T se sumen a tota l’oferta de formació contínua subvencionada pel CFCC que, enguany, permetrà beneficiar-se al voltant de 230.000 persones treballadores en actiu a Catalunya, gràcies als programes de formació sectorial, transversal i de certificats de professionalitat.