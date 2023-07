L’ocupació turística registra el millor juny de la història a l’estat

El sector turístic es prepara per a una de les millors temporades estivals dels últims anys. Com a mínim així ho diuen les xifres, ja que aquest passat mes de juny va suposar el millor de la història en termes d’ocupació. Segons ha informat aquest divendres el Ministeri d’Indústria i Comerç, els afiliats a la Seguretat Social vinculats a activitats turístiques van augmentar al juny un 5,6% respecte al mateix mes de l’any anterior per a situar-se en 2.765.865. Es tracta del millor juny de la sèrie històrica, segons les dades de Turespaña. En total, l’ocupació turística suposa ja un 13,4% del total d’afiliats.

L’increment de treballadors en termes absoluts va ser de 146.184 respecte al mateix mes de l’any anterior. Es tracta d’un creixement que afecta a totes les branques d’activitat segons l’executiu espanyol. En el sector de l’hostaleria l’augment va ser de 90.847 afiliats, en les agències de viatges i turoperadors es van sumar un total de 5.936 treballadors. La resta d’activitats turístiques van registrar també una pujada de 49.401 treballadors.

Al juny la xifra d’assalariats en el sector turístic, que representa el 81,9% del total de treballadors afiliats en aquest sector, va augmentar un 6,8% respecte al mateix mes de l’any anterior. L’ocupació autònoma en turisme, que representa el 18,1% del total de treballadors afiliats, es va incrementar en un 0,5%.

“Dades extraordinàries”

Després de conèixer aquestes dades, el ministre d’Indústria, Comerç i Turisme, Héctor Gómez, ha qualificat les dades com a “extraordinàries, en la senda del magnífic comportament de l’ocupació turística al llarg de l’any”. Per al titular de Turisme, “les xifres d’afiliació confirmen les nostres bones previsions per a aquest 2023, l’any de la recuperació total del turisme a Espanya”.

El mes de juny de 2023 l’ocupació en el conjunt d’hostaleria i agències de viatges i operadors turístics va augmentar en totes les comunitats autònomes. En xifres absolutes, els majors increments es van donar a Andalusia, Catalunya, Comunitat de Madrid, Canàries i Balears. En termes relatius, destaquen l’augment interanual de Canàries (7%).