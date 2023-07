Brussel·les corregeix Espanya i assegura que ha d’haver-hi peatges el 2024

La Comissió Europea ha tornat a corregir el govern de Pedro Sánchez. En aquesta ocasió ha estat per la possibilitat de tornar a incorporar els peatges a l’Estat. Aquest dijous ha confirmat que el pla de recuperació i resiliència espanyol, que Brussel·les va aprovar en el seu moment, inclou el compromís d’adoptar una llei sobre mobilitat sostenible i finançament del transport que s’hauria d’aprovar abans del desembre d’enguany. Aquesta llei hauria d’incloure un mecanisme de pagament per l’ús de carreteres a partir de 2024. Cal recordar que la setmana passada la ministra de Transports espanyola, Raquel Sánchez, va desmentir “categòricament” que els petges tornessin a les carreteres de l’estat a curt o mitjà termini. Des de Brussel·les, la portaveu econòmica de la Comissió, Veerle Nuyts, ha assegurat que “entenem que el pla espanyol es refereix a un mecanisme de pagament per l’ús de les carreteres que començarà en 2024 en línia amb el principi de qui contamina, paga”.

Alhora, el primer a assegurar el retorn dels peatges va ser anunciat pel director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Pere Navarro, però poc després va ser desmentida per Raquel Sánchez. Concretament, la ministra catalana va donar per “resolta” la polèmica sorgida entorn del possible pagament d’un peatge per l’ús de les autovies a Espanya i desmentia “categòricament” que s’anés pagar. No obstant això, l’Executiu comunitari ha confirmat que la mesura apareix en el pla que va ser aprovat tant per Brussel·les com pels Estats membre i apareix lligat, en concret, al desemborsament del cinquè tram del pla, que ascendeix a més de 8.000 milions d’euros.

Així ho recull també el text del pla al qual Brussel·les va donar el seu vistiplau, on s’especifica que la mesura té l’objectiu d’“internalitzar els costos externs del transport per carretera. Creant a tal fi incentius per a aconseguir una major eficiència en aquest sector i propiciant una reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle”.

Sánchez nega que s’incorporin peatges

Pocs minuts després de les declaracions de la Comissió qui ha sortit al pas ha estat el mateix candidat del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Durant una entrevista a La Sexta, Sánchez ha negat taxativament que la Llei de mobilitat sostenible que està preparant el govern espanyol incorpori el pagament de peatges per circular per les autovies de l’Estat, tot i que no ha fet referència a altres tipus de pagament. Segons Sánchez, malgrat la mentida que fan circular PP i Vox, l’executiu espanyol no ha incorporat aquesta possibilitat a la norma, que, per altra banda, no es va poder aprovar la passada legislatura i que ara hauria d’anar de nou del Consell de Ministres al Congrés.