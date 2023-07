Aquestes són les deu start-ups més revolucionàries de Catalunya

El teixit empresarial català cada cop és més innovador. Cada any que passa el nombre d’empreses emergents va augmentant fins a superar les 2.000 aquest 2023. Par continuar cultivant aquest ecosistema innovador ACCIÓ —l’agència del Govern per a la competitivitat de l’empresa— ha reconegut aquest dijous les 10 empreses més revolucionàries de Catalunya d’aquest 2023. Es tracta d’AldoraTech, Aortyx, Avinent, BUSUP, Concentrol, Jolt, MiMark Diagnostics, Mitiga Solutions, Roka Furadada i Sener, que han rebut el distintiu de ‘Catalonia Exponential Leaders’.

Aquestes 10 start-ups, que podem dir que ja estan consolidades dins de l’ecosistema, s’especialitzen en sectors i àmbits com la salut i les ciències de la vida; la mobilitat, l’energia o la química sostenible. Són empreses que han aplicat la innovació en els seus models de negoci i han introduït tecnologies innovadores com ara la intel·ligència artificial, la gestió de dades massives, la fabricació 3D o la biotecnologia avançada, entre d’altres. A banda, aquest reconeixement també les exemplifica com empreses amb la capacitat de generar un impacte positiu en la societat més enllà dels seus negocis, la seva proposta de valor diferencial, la seva cultura empresarial i les seves possibilitats de creixement exponencial. Enguany, la cinquena edició de l’Exponential Day d’ACCIÓ ha reunit més de 600 empresaris i empresàries a l’auditori AXA de Barcelona.

Les 10 empreses més revolucionàries de Catalunya d’aquest 2023 segons ACCIÓ són:

AldoraTech : aquesta startup ha creat un servei de transport mitjançant drons de fabricació pròpia en 3D i materials compostos, amb l’objectiu de proveir transport urgent de productes essencials promovent l’accessibilitat indiferentment de la zona geogràfica.

: aquesta startup ha creat un servei de transport mitjançant drons de fabricació pròpia en 3D i materials compostos, amb l’objectiu de proveir transport urgent de productes essencials promovent l’accessibilitat indiferentment de la zona geogràfica. Aortyx : Aquesta spin-off sorgida de l’IQS i l’Hospital Clínic es dedica al sector de la medicina cardiovascular. Ha desenvolupat i patentat tecnologies avançades per a tractaments mínimament invasius de les malalties aòrtiques, restaurant la biomecànica natural de l’aorta.

: Aquesta spin-off sorgida de l’IQS i l’Hospital Clínic es dedica al sector de la medicina cardiovascular. Ha desenvolupat i patentat tecnologies avançades per a tractaments mínimament invasius de les malalties aòrtiques, restaurant la biomecànica natural de l’aorta. Avinent : la companyia aposta per la digitalització com a mètode de producció en l’àmbit de les solucions mèdiques personalitzades. La seva nova aposta Inmoovs gira al voltant dels tractaments podològics, amb l’aplicació d’una tecnologia que escaneja la petjada i dissenya plantilles amb impressió 3D.

: la companyia aposta per la digitalització com a mètode de producció en l’àmbit de les solucions mèdiques personalitzades. La seva nova aposta Inmoovs gira al voltant dels tractaments podològics, amb l’aplicació d’una tecnologia que escaneja la petjada i dissenya plantilles amb impressió 3D. BUSUP : l’empresa ha desenvolupat un programari per optimitzar el transport corporatiu, facilitar els viatges als treballadors i contribuir a la mobilitat sostenible, tot apostant per l’eficiència i l’optimització de rutes.

: l’empresa ha desenvolupat un programari per optimitzar el transport corporatiu, facilitar els viatges als treballadors i contribuir a la mobilitat sostenible, tot apostant per l’eficiència i l’optimització de rutes. Concentrol : l’empresa química ofereix una solució intel·ligent que, mitjançant l’IoT, dona assistència als seus clients en temps real per fer un ús més eficient de les seves solucions i reduir la petjada de carboni.

: l’empresa química ofereix una solució intel·ligent que, mitjançant l’IoT, dona assistència als seus clients en temps real per fer un ús més eficient de les seves solucions i reduir la petjada de carboni. Jolt Solutions : empresa sorgida de l’ICIQ que se centra a oferir solucions per a la indústria de l’hidrogen verd i s’enfoca a la fabricació d’elèctrodes industrials per a electrolitzadors de l’aigua per aconseguir una producció eficient d’aquest combustible net.

: empresa sorgida de l’ICIQ que se centra a oferir solucions per a la indústria de l’hidrogen verd i s’enfoca a la fabricació d’elèctrodes industrials per a electrolitzadors de l’aigua per aconseguir una producció eficient d’aquest combustible net. MiMark Diagnostics : la startup, que va sorgir de l’Hospital Vall d’Hebron, s’especialitza en la salut de la dona i ha desenvolupat un innovador test in vitro basat en un algoritme que analitza biomarcadors específics per al diagnòstic ginecològic del càncer d’endometri de manera mínimament invasiva.

: la startup, que va sorgir de l’Hospital Vall d’Hebron, s’especialitza en la salut de la dona i ha desenvolupat un innovador test in vitro basat en un algoritme que analitza biomarcadors específics per al diagnòstic ginecològic del càncer d’endometri de manera mínimament invasiva. Mitiga Solutions : l’empresa emergent que ha sorgit del Barcelona Supercomuting Center (BSC-CNS), ofereix solucions que permeten a les empreses gestionar els riscos de catàstrofes naturals relacionades amb el canvi climàtic mitjançant la ciència, models d’IA basats en prediccions físiques i la supercomputació.

: l’empresa emergent que ha sorgit del Barcelona Supercomuting Center (BSC-CNS), ofereix solucions que permeten a les empreses gestionar els riscos de catàstrofes naturals relacionades amb el canvi climàtic mitjançant la ciència, models d’IA basats en prediccions físiques i la supercomputació. Roka Furadada : la startup desenvolupa i comercialitza una nova generació de productes fotosensibles intel·ligents que protegeixen de la radiació solar, de manera més eficient i sense toxicitat per als humans ni el medi ambient.

: la startup desenvolupa i comercialitza una nova generació de productes fotosensibles intel·ligents que protegeixen de la radiació solar, de manera més eficient i sense toxicitat per als humans ni el medi ambient. Sener: la companyia, que destaca pel seu ADN innovador, ofereix una solució complementària als sistemes de gestió centralitzada per operar, de manera autònoma i mitjançant IA, els sistemes de climatització en diferents espais com fàbriques, aeroports o centres comercials.

Què és l’Exponential day?

A més de premiar aquestes deu startups, la cinquena edició de l’Exponential Day d’ACCIÓ s’ha centrat enguany en la intel·ligència artificial, en una jornada en què s’han organitzat diferents sessions per analitzar els avantatges i els reptes que planteja aquesta tecnologia per a les empreses i la societat. A més, l’acte ha tingut un espai de networking entre les empreses assistents i també ha servit per donar a conèixer de primera mà exemples reals d’aplicació d’IA generativa catalans, de la mà de les empreses emergents M47Labs, Omnios, Sintetic.ai i Vidext, que han fet demostracions en directe de les seves solucions.

a més, també ha comptat amb un parlament del secretari d’empresa i CEO d’ACCIÓ, Albert Castellanos, que ha destacat que en un context en què “el món ha evolucionat de forma disruptiva, l’Exponential Day té l’esperit d’insistir en la necessitat de transformar-se davant aquests canvis i de fer-ho amb propòsit, per generar un impacte positiu en la societat i el medi ambient, més enllà del benefici econòmic”. El conseller delegat d’ACCIÓ ha subratllat que entre 2022 i 2023, l’agència ha donat suport a més de 500 projectes d’innovació oberta i disruptiva d’empreses i startups catalanes, i que enguany incrementarà un 35% el pressupost destinat a projectes d’innovació i R+D, superant els 56 milions d’euros.