La multinacional AkzoNobel crearà 80 nous llocs de treball a la Zona Franca

La multinacional neerlandesa AkzoNobel ha anunciat aquest dijous que crearà 80 nous llocs de treball a Catalunya amb l’ampliació de la producció de la seva planta de la Zona Franca de Barcelona. Aquesta ampliació de la plantilla també comportarà una inversió de 14 milions d’euros per relocalitzar a la fàbrica catalana la producció de pintures i recobriments per als sectors de l’automoció, un projecte d’inversió que compta amb el suport del Govern, a través ACCIÓ, i la Direcció General d’Indústria.

Aquest nou projecte de relocalització a la Zona Franca permetrà a la companyia neerlandesa augmentar l’activitat productiva i l’activitat d’R+D per al sector de l’automoció. De fet, la planta de Barcelona —que compta actualment amb uns 566 treballadors— es convertirà així en la fàbrica més important del grup a Europa en la divisió d’automoció.

Aquesta nova inversió se suma a l’obertura a la Zona Franca, a finals del 2021, d’un nou hub per centralitzar la planificació i gestió de totes les plantes de producció i magatzems de la companyia arreu d’Europa, un projecte que va suposar la creació de 65 llocs de treball qualificats. El nou EMEA Planning Hub, format majoritàriament per enginyers, es dedica a la gestió i planificació de les 30 plantes de producció i 125 magatzems de la companyia a les regions d’Europa amb l’objectiu de potenciar la capacitat de les instal·lacions i optimitzar-ne el rendiment.

Referents a Europa

Des de la part política, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que “inversions com la d’AkzoNobel posen de manifest per què Catalunya és un dels territoris referents a Europa en l’àmbit de la química i l’automoció”. A més, ha afegit que el projecte de relocalització de pintures a la Zona Franca “és un exemple del tipus d’inversions que volem potenciar des del Govern: projectes que reindustrialitzen Catalunya amb criteris de sostenibilitat i economia circular”.

Des de l’empresa, el Manufacturing Director Europe West & Country Custodian Iberia d’AkzoNobel, Sergio Olivas, ha assegurat que “la consolidació de les activitats de desenvolupament i fabricació per al mercat d’automoció europeu a la planta de Barcelona ens permet continuar creant sinergies per assegurar la competitivitat futura dels nostres centres”. Alhora, Olivas també ha destacat que l’aposta per Barcelona representa “una palanca important per continuar creant llocs de treball qualificats dins de les àrees d’operacions i desenvolupament de producte al sector químic” i que “la transferència de productes permet continuar ajudant a crear un ecosistema empresarial i local que fomenta la innovació i el desenvolupament”.

Amb presència comercial a més de 150 països, AkzoNobel compta actualment amb 1.140 treballadors a Catalunya, 566 dels quals ubicats a les instal·lacions de la Zona Franca, la seu central de la companyia a l’Estat espanyol.