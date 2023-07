El sector privat lidera “amb diferència” la construcció d’habitatge social

Els promotors privats han construït entre el 60 i el 80% dels pisos de protecció oficial que s’han fet a Catalunya els darrers deu anys. Aquesta és la conclusió principal a la qual ha arribat la Universitat Pompeu Fabra en el seu últim estudi, que ha elaborat amb la col·laboració de l’Associació de Promotors i Constructors. El mateix informe també assegura que -tot i que les xifres són positives- caldrà aixecar un total de 220.000 pisos més fins al 2037 per enfrontar-se a les necessitats actuals del mercat de l’habitatge. De fet, la investigació conclou que s’ha de continuar invertint en parc d’habitatge públic, ja que part de la població catalana no es pot permetre anar al mercat lliure. D’altra banda, el text també apunta que entre 2014 i 2022 el nombre d’habitatges de protecció oficial finalitzats a l’Estat per promotors privats (59.928) també va quadruplicar els finalitzats pels promotors públics (14.737).

“Queda evidenciada la necessitat d’articular mecanismes de col·laboració publicoprivada per les promocions d’habitatges de protecció oficial, ja que les promotores públiques no han assolit ni l’estructura ni el pressupost suficients per proveir de forma eficient l’habitatge assequible de lloguer”, apunta l’informe. D’aquesta manera, el text deixa clar que les administracions públiques, ja que tot i abanderar-se del problema amb l’habitatge, els governs no són els principals promotors de les noves construccions de pisos de protecció oficial. “De fet, les xifres demostren que els promotors privats són, amb diferència, els principals productors d’habitatge amb protecció pública”, conclou.

Una clara necessitat d’accelerar la construcció

L’informe també destaca el pes que va tenir la promoció d’habitatge públic entre els anys 50 i els anys 60. En aquest sentit, aquella fou una de les èpoques més bones per aquesta tipologia de pisos. En alguns anys, tal com declara l’informe, tota obra de nova construcció eren habitatges de protecció oficial. En concret, la UPF assegura que en els últims trenta anys, a Catalunya s’han iniciat més de 200.000 habitatges protegits, amb un total aproximat de 20.000 per any. Aquesta dada és la que l’informe de la universitat demana que torni a posar-se sobre la taula. La càtedra demana “recuperar de forma immediata” per donar resposta a la necessitat d’habitatge a les noves llars que es crearan els anys vinents.