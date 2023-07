Llum verda a la reforma del mercat elèctric europeu per estabilitzar preus

El comitè d’Indústria, Recerca i Energia del Parlament Europeu ha acceptat aquest dimecres la proposta de la Comissió Europea sobre la reforma del mercat elèctric. Amb aquesta nova reforma de la normativa, s’aconseguiria mantenir l’estabilitat dels preus i també reforçar la protecció dels consumidors davant les oscil·lades que es podrien continuar vivint. En una votació que ha tingut lloc a Brussel·les i que s’ha tancat amb 55 vots a favor, 15 en contra i dues abstencions, els eurodiputats han donat suport a mesures com els contractes a llarg termini o les compres conjuntes, mecanismes que va plantejar l’executiu comunitari el març passat. Com a mesura principal, els eurodiputats han demanat fer especial èmfasi en la protecció de les famílies més vulnerables i prohibir els talls de subministrament a les persones amb menys recursos.

En el comunicat enviat aquest dimecres posterior a la votació, els eurodiputats han anunciat el seu suport als anomenats contractes per diferència, un tipus d’acord on les autoritats públiques compensaran els productors d’energia si els preus cauen en picat i viceversa si són massa elevats. “Això encoratjarà les inversions energètiques i deixarà la porta oberta per a altres sectors”, apunten. A banda de donar llum verda a la proposta de la Comissió Europea, els eurodiputats han votat a favor d’obrir les negociacions amb el Consell de la UE. Per iniciar-les, però, abans hauran d’obtenir el vistiplau de tot el ple de l’Eurocambra en una de les pròximes sessions.

Més protecció pels consumidors

Segons defensen els membres del comitè, els consumidors haurien de tenir el dret a escollir entre contractes amb un preu fix i contractes amb un preu dinàmic, així com disposar de més informació sobre les opcions de què disposen per evitar que les empreses puguin fer canvis de forma unilateral. “L’objectiu és assegurar que totes les famílies i les pimes es beneficiïn a llarg termini d’uns preus permissibles i estables i que es mitiguin els impactes de canvis de preu sobtats”.