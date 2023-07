El Govern crea un nou ajut per impulsar l’obertura de filials a l’estranger

El Govern de la Generalitat ha anunciat aquest dimarts que ha posat en marxa el nou programa ‘Multilocalització – Noves filials a l’estranger’ per impulsar l’obertura de filials a l’estranger per part de les empreses catalanes. L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar i ampliar la presència del teixit empresarial català als mercats internacionals a través de la creació de filials, sucursals, subsidiàries, aliances d’empreses o oficines de representació a l’estranger.

Aquest nou programa, que es vehicularà a través d’ACCIÓ, preveu ajuts de fins a 30.000 euros per empresa que permetran subvencionar fins al 50% dels costos inicials de la implantació en un altre país, ja sigui productiva, comercial, de serveis o logística. Entre les despeses que preveu aquesta nova ajuda pública, s’inclouen aquelles relacionades amb la contractació de personal, d’assessors externs o del lloguer de locals i espais. Aquests ajuts es dirigeixen a empreses catalanes amb un mínim de dos anys de facturació i que en el darrer any hagin arribat, com a mínim, al milió d’euros —en cas que la implantació a l’exterior sigui productiva— o al mig milió —si és comercial, logística o de serveis—. Les empreses que ho desitgin i donin el perfil ja poden accedir al nou programa des d’aquest mateix dimarts, segons ha informat el Govern.

D’altra banda, i per desplegar el millor el servei, l’ajuda s’articularà mitjançant l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d’ACCIÓ, des d’on s’ofereix assessorament tècnic personalitzat perquè les empreses puguin resoldre dubtes i barreres a l’hora d’obrir-se a l’exterior. Aquesta orientació també preveu específicament el suport en la planificació financera perquè les empreses disposin dels recursos suficients per invertir en els seus projectes d’expansió internacional. Alhora, mitjançant la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions també proporciona acompanyament en destí per a aquelles companyies que el requereixin.

Després d’anunciar aquesta nova ajuda, el secretari d’Empresa i Competitivitat i CEO d’ACCIÓ, Albert Castellanos, ha destacat que l’objectiu programa “és contribuir a fer créixer la presència empresarial catalana al món” i augmentar el nombre de filials a l’estranger, perquè en conseqüència, “es puguin aprofitar molt millor les oportunitats que ofereixen els mercats internacionals”. A més, Castellanos, ha considerat que “en un context internacional cada vegada més complex i amb més barreres al comerç, la multilocalització permet a les empreses ser més a prop dels clients o proveïdors per continuar mantenint, així, els alts nivells de les exportacions catalanes registrats en els darrers anys”.

Més de 8.300 filials al món

Pel que fa a la presència d’empreses catalanes a l’estranger, ACCIÓ calcula que actualment hi ha 8.382 filials en altres països, un 3,1% més que el 2019, abans de la pandèmia. Així, segons un estudi, Catalunya compta amb 3.165 empreses que tenen filials a l’estranger, i que estan localitzades principalment a Europa i Amèrica. Destaquen les ubicades a Portugal (9,3%), els Estats Units (8,7%), Mèxic (6,1%), el Brasil (6,1%) i França (6%).

Des del punt de vista de la cadena de valor, es tracta sobretot d’empreses de serveis (30,3%), manufactures (19,5%) i comercials (18,1%). Per volum de facturació, destaquen les empreses dels sectors de l’alimentació (11,8%), les infraestructures i la construcció (10,6%), de finances i assegurances (10,4%) i indústria farmacèutica (8,9%). L’estudi també apunta que el 83,4% de les empreses catalanes amb filials són pimes. A més, el 13,1% d’aquestes matrius són de sectors tecnològics.

Suport tècnic especialitzat

A tot això cal recordar que l’any 2018, es va posar en marxa l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d’ACCIÓ. Es tracta d’una finestreta única que ofereix suport gratuït en menys de 72 hores a les companyies que es troben amb obstacles que dificulten els seus processos de sortida a l’exterior, ja sigui per exportar, importar, implantar-se físicament a l’estranger o per problemes derivats de la mobilitat de treballadors. Durant el 2022, l’Oficina ha atès gairebé 2.000 consultes d’empreses que es troben amb obstacles en els seus processos de sortida a l’exterior.