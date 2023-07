El Govern obre la porta a imposar una sanció d’entre 600.000 i sis milions d’euros a EDistribución Redes Digitales, una de les firmes del grup Endesa, per vulnerar la normativa d’autoconsum col·lectiu energètic. La Direcció General d’Energia obrirà un expedient sancionador a la companyia per “promoure pràctiques que impliquen la imposició injustificada de condicions, dificultats o endarreriments en la tramitació de contractes d’accés o subministrament en modalitats d’autoconsum”, el que consideren una infracció greu.

La filial d’Endesa, dedicada a la distribució d’energia, no hauria aplicat correctament la normativa en la denegació i manca de tramitació de permisos per a instal·lacions d’autoconsum col·lectiu, perjudicant d’aquesta manera els consumidors finals. Per culpa d’aquestes pràctiques, els usuaris no haurien pogut treure cap benefici de la compensació d’excedents energètics abocats a la xarxa. D’aquesta manera, EDistribución hauria denegat peticions de modificació de contracte de subministrament en aquest sentit “adduint motius incorrectes”.

El logotip d’Endesa a la seu de l’empresa a Madrid / EP

Escletxes legals

Així, el Govern denuncia que l’empresa no hauria activat prop de la meitat de les peticions de modificació per no haver-les rebut de l’empresa comercialitzadora. Tot i això, la Direcció General estipul·la que quan ella mateixa remet a la distribuïdora la documentació de la modificació, s’hauria d’haver procedit a efectuar-la. El mateix problema diagnostiquen en el cas dels Codis d’Autoconsum: un 30% de les demandes de modificació es van rebutjar perquè “no incloïen l’acord de repartiment”, si bé des de la Generalitat asseguren que amb el mateix CAU –que tenen totes les instal·lacions, en tant que és necessari perquè aquestes s’autoritzin– es dona per fet que aquest hi és i és correcte. En el 12% de les peticions de modificació de contracte denegades, EDistribución assegurava que la instal·lació “no havia passat la corresponent inspecció”, tot i que sota la legislació vigent no hi ha cap obligació de fer-ne una.

Nou pagament

Més enllà de l’expedient sancionador, la Direcció General d’Energia exigeix EDistribución que apliqui als clients que han patit retards en la tramitació dels contractes d’autoconsum els descomptes previstos per llei. En cas d’aplicar-se la sanció, seria la segona que patiria l’empresa del grup Endesa en poc temps: el 2022, la Generalitat ja hi va imposar una multa de 600.000 euros per no emetre factures.

Cautel·la i cooperació

Després de la comunicació de l’expedient per infracció greu per part del Govern, des d’Endesa han declarat que analitzaran la possible sanció amb “cautela i respecte”. El grup energètic assegura desconèixer “el detall” de l’expedient, tot i que defensen que col·laboren amb la Direcció General d’Energia amb “tota la informació sol·licitada”. “En el cas dels autoconsums, tant individuals com col·lectius, les distribuïdores ens hem enfrontat a una regulació complexa i a un fort increment de les peticions d’instal·lacions”, argumenta la companyia.