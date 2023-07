L’energia arrossega a la baixa la facturació de la indústria catalana

La davallada del preu de l’energia en el darrer any manté en negatiu l’índex de negoci de la indústria catalana. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, la facturació del sector secundari del país va caure el passat mes de maig un 2%. L’estudi de l’INE apunta que si bé algunes branques industrials consoliden la seva recuperació, d’altres, com els béns intermedis, encara romanen per sota de les xifres del 2022. L’electricitat, així, ancora en negatiu els nivells globals, amb una caiguda interanual que frega el 40%.

Més enllà dels ja esmentats béns intermedis, que cauen un 11,5% ajustat per efectes de calendari i estacionalitat, i l’energia, només la indústria especialitzada en béns de consum no duradors registra retrocessos d’activitat, en aquest cas d’un 4,3%. Així, només dues branques en marcat negatiu provoquen la intensa caiguda del global de la facturació del sector. Per la seva banda, les empreses dedicades a la fabricació de béns de consum no duradors augmenten la seva facturació en termes interanuals un 7,1%; mentre que la xifra de negocis de la indústria de béns d’equipament es dispara en un 19,5%.

Desequilibri territorial

La caiguda del 2% global que ha patit la indústria catalana és lleugerament menys intensa que la del conjunt de l’Estat. Segons les dades de l’INE, la indústria espanyola va caure en un 2,8% durant el maig. Val a dir que la majoria dels territoris van tancar el cinquè mes del curs en negatiu. Només cinc regions van aconseguir capgirar la situació interanual, amb la Comunitat Autònoma Madrilenya al capdavant (+21,7%). Entre els territoris homologables a Catalunya pel que fa a potència industrial, només Navarra va acabar en positiu (14,6), mentre que el País Basc va registrar una caiguda del 6,4% i el País Valencià va lamentar un retrocés del 9,4%. A l’entorn directe de Catalunya, les xifres són similars: la indústria de l’Aragó va facturar un 1,1% menys en termes interanuals, mentre que a les Balears l’activitat de les empreses industrials va caure per sota d’un punt.