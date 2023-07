La producció industrial cau un 0,7% a Catalunya al maig

La producció industrial a Catalunya continua caient. Segons ha informat aquest dimecres l’Idescat, durant el mes de maig la indústria catalana va produir un 0,7% menys que fa un any, una tendència completament contrària al conjunt de l’estat, que ha sortit dels números vermells que arrossegava per créixer un 0,2% respecte a les dades de fa un any.

Pel que fa al conjunt de l’estat, la producció industrial va créixer un 0,2% interanual el mes de maig passat, taxa 4,4 punts superior a la d’abril, segons ha informat l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb la pujada de maig, la producció industrial retorna a taxes interanuals positives després d’haver registrat a l’abril un descens del 4%.

La producció de la indústria energètica va ser la que més va baixar durant el cinquè mes de l’any, amb un descens interanual del 5%. Ara bé, no va ser l’única que va empitjorar les seves dades, ja que els béns de consum durador van caure un 4,4% i els intermedis un 4,3%. Per altra banda, els béns d’equip i els de consum no durador van augmentar la producció en un 8,1% i 3,3%, respectivament.

Per branques d’activitat, les que més van retallar la seva producció en taxa interanual van ser la indústria de la fusta i el suro (-15,8%); la fabricació d’altres productes minerals no-metàl·lics (-13,2%) i les coqueries i refinament de petroli (-10,7%). Entre els ascensos, els més pronunciats hi destaquen altres indústries extractives (+34,9%); indústries extractives (+33,4%) i la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (+19,2%).

Corregida d’efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va baixar un 0,1% al maig respecte al mateix mes de l’any anterior, taxa 0,9 punts superior a la d’abril.

Creixement del 0,6% en l’últim mes

En termes mensuals, és a dir comprant el maig amb l’abril, la producció industrial espanyola va augmentar un 0,6%, taxa 2,5 punts superior a l’observada durant el quart mes de l’any, quan va caure un 1,9% i que va representar la seva major caiguda mensual des de març de 2022.

Per branques d’activitat, les majors baixades mensuals de la producció en la sèrie corregida van correspondre a les coqueries i refí de petroli (-3,5%); a l’extracció d’antracita, hulla i lignit (-3,3%) i a la fabricació d’altres productes minerals no-metàl·lics (-2,7%). Per contra, els majors increments mensuals de la producció els van experimentar la indústria del tabac (+13,6%), la confecció de peces de vestir (+7,3%) i la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (+7,2%).