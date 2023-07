Posen en marxa el primer autoconsum industrial de Catalunya

La comercialitzadora energètica, Electra Caldense Energia ha posat en funcionament la primera instal·lació d’autoconsum compartit industrial a Catalunya. L’empresa ha triat Santa Eulàlia de Roçana, a la demarcació de Barcelona, a la teulada de la companyia Neftis Laboratorios. “Aquest projecte és una gran fita: és el primer autoconsum compartit industrial legalitzat a Catalunya, amb diversos consums associats, dues generacions, i que disposen de l’autorització administrativa de la Generalitat de Catalunya des del dia 06/10/2022″ ha explicat Anna Domenjó, directora tècnica de l’Electra Caldense Energia, en un comunicat. D’aquesta manera, la comercialitzadora instal·larà un seguit de plaques fotovoltaiques que abastiran no només la companyia sinó altres projectes que estiguin dins de la xarxa.

La producció prevista és de 506.939 kWh a l’any, que és el 40,2% de l’energia que actualment consumeix l’empresa en el seu procés productiu a les seves instal·lacions. De tota la producció fotovoltaica prevista se n’aprofitarà per a l’autoconsum un 65%. Neftis Laboratorios deixarà d’emetre 200 tones de CO₂ a l’atmosfera, que equival a la plantació de 6.700 arbres cada any. A més, la instal·lació facilitarà assolir un estalvi energètic anual important que permetrà amortitzar la inversió en molt pocs anys. Marc Xalabarder, director general de Neftis Laboratorios ha explicat que “aquest projecte energètic encaixa perfectament amb els objectius estratègics de l’empresa que són l’adaptabilitat, la sostenibilitat i el creixement”.

Sostenibilitat amb la compravenda d’energia

Neftis Laboratorios produirà i consumirà la seva pròpia energia 100% verda, segons els càlculs de l’energètica. Per una banda, el 40,2% vindrà de la mateixa generació i el 59,8% restant de comercialització a través de l’Electra Caldense Energia. “Mantenint la seva filosofia, identitat i posicionament cap a la transició energètica, només comercialitza energia d’origen renovable totalment”, ha explicat en el mateix comunicat la companyia. És per això, que Xalabarder ha afegit la seva satisfacció per participar en un projecte d’autoconsum energètic que els permetrà reduir dràsticament l’emissió de C02 a l’atmosfera.