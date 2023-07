La UE s’assegura el subministrament de matèries primeres pactant amb Xile

La Unió Europea s’ha assegurat el subministrament de matèries primeres crítiques de cara als pròxims anys. Concretament, la UE ha signat un acord de cooperació amb Xile —conegut formalment com a memoràndum d’entesa— pel subministrament de diverses matèries necessàries per a la transició energètica. El pacte, que s’ha rubricat en el marc de la cimera UE-CELAC que se celebra aquest dilluns i dimarts a Brussel·les, estableix el desenvolupament de projectes conjunts per a l’explotació de recursos, col·laboració en àmbits com la recerca i un compromís de respecte al medi ambient.

Segons ha detallat la Comissió Europea en un comunicat, l’acord amb Xile se centra en cinc àrees. En primer lloc, es buscarà la integració sostenible de les cadenes de subministrament de matèries primeres, incloent-hi projectes conjunts de desenvolupament, nous models de negoci i oportunitats d’inversió. L’executiu també parla de cooperació en recerca i innovació i, en tercer lloc, de cooperació per complir amb els estàndards internacionals de respecte al medi ambient.

Els altres dos punts fan referència al desplegament de noves infraestructures i al reforç de la formació dels treballadors en tota la cadena de valor. “L’associació té com a objectiu desenvolupar una indústria competitiva i sostenible per al processament de matèries primeres en el sector miner, creant ocupació de qualitat i un creixement econòmic beneficiós per les dues parts”, assenyala la Comissió.

L’acord signat aquest dimarts segueix la línia que ha adoptat la Unió Europea durant els últims anys per assegurar-se el subministrament de matèries primeres crítiques. A banda del pacte amb Xile, l’executiu comunitari ha establert relacions estratègiques amb el Canadà i Ucraïna l’any 2021, Kazakhstan i Namíbia durant el 2022 i Argentina tot just fa un mes.

A banda del memoràndum d’entesa, la Unió Europea i Xile estan pendents de ratificar un acord comercial que ha d’actualitzar el marc actual entre les dues regions, en vigor des del 2002. Segons les declaracions dels líders de la UE, la ratificació del text es completarà al llarg del segon semestre de 2023.

Acord amb l’Uruguai

A més del pacte amb Xile, la Comissió Europea ha aprofitat la cimera per arribar a un altre acord amb Uruguai. En aquest cas, les institucions europees s’han compromès a assessorar el país sud-americà en qüestions com la recerca, la regulació o els sistemes de certificació. En paral·lel, els 27 treballaran per redirigir capital a la regió en àrees que es consideren “crítiques”, oferint als inversors “màxima claredat” sobre possibles formes de finançament.