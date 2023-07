Gairebé 2 milions de passatgers internacionals aterren a Catalunya al juny

Catalunya va rebre al juny 1,8 milions de passatgers aeris internacionals. Aquesta xifra suposa un augment del 12,6% si es compara amb el mateix mes de l’any passat. Així doncs, sembla ser que Catalunya continua sent un dels destins preferits pels viatgers internacionals a l’estiu, ja que l’aeroport del Prat s’ha situat com la segona terminal de l’Estat amb 1,6 milions de turistes (un 12,4% més) i només queda per darrere de Madrid-Barajas, que ha rebut 1,8 milions de viatgers (14,1% més). D’aquesta manera, el rànquing de territoris amb més viatgers de fora de l’estat espanyol queda encapçalat per les Illes Balears, seguit de Madrid i finalment Catalunya, tots tres amb quotes que ronden el 20%.

Tal com es pot comprovar de les xifres difoses aquest dimarts per Turespaña, a escala estatal, van arribar 9,1 milions de viatgers procedents d’aeroports internacionals al juny, un 10% més que el mateix mes del 2022. I és que la tendència a l’alça s’ha pogut traduir en tots els aeroports de l’estat espanyol, fins i tot a El Prat. Segons els informes que presentava el mateix aeroport va tancar l’any 2022 amb prop de 41,6 milions de passatgers, el que suposava una reducció del 21% respecte dels usuaris del 2019, l’últim any abans de la pandèmia. En aquest sentit, el nivell de passatgers ha incrementat, i en força mesura és gràcies als viatgers internacionals.

Madrid per davant de Barcelona

Sí bé és cert que les Illes Balears són el destí preferit dels turistes internacionals en aquestes dates, Madrid i Barcelona també s’han convertit en grans focus de viatgers de fora de l’estat espanyol. Tot i això, els vols internacionals encara estan molt més lligats a la capital espanyola que la catalana, és a dir, Barajas continua estan més connectat en àmbit internacional que El Prat. No és d’estranyar, doncs, que l’aeroport barceloní hagi quedat per darrere el madrileny en termes de volum.