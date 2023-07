Polèmica a Brussel·les pel fitxatge d’una economista nord-americana

El nomenament de l’economista nord-americana Fiona Scott Morton com a Economista en Cap de Competència de la Comissió Europea ha creat malestar a la Unió. Eurodiputats i dirigents de països membres han criticat el fitxatge d’una estatunidenca a un dels llocs clau de la legislació empresarial comunitària. Sense anar més lluny, el president francès Emmanuel Macron ha criticat el moviment per considerar que “no és coherent amb l’objectiu d’autonomia estratègica” que reivindica Brussel·les. Davant aquestes resistències, Scott Morton ha acabat renunciant al seu càrrec.

El fitxatge de l’experta, que havia assessorat el president Barack Obama en l’àmbit de les big tech, havia causat fortes reticències també dins el Parlament Europeu, que alertava un possible “conflicte d’interessos” pel que fa a la vigilància de la competència entre les grans tecnològiques, especialment en casos de regulació de l’activitat de multinacionals nord-americanes. També figures de l’extrema dreta de la Unió, com ara Marine Le Pen, han criticat que “s’ofereixi el càrrec” d’economista en cap de Competència a una estatunidenca.

La vicepresidenta i responsable de competència de la CE, Margrethe Vestager / EP

Laments per part de la Comissió

En la seva carta de sortida, Scott Morton ha lamentat la “controvèrsia política generada per l’elecció d’una no-europea” per a un càrrec estratègic. “El millor és renunciar”, assegura l’experta, tot argumentant que una figura com l’economista en cap de Competència ha de comptar amb el suport de tota la UE. Per la seva banda, la vicepresidenta de la Comissió i responsable de competència Margrethe Vestager, ha lamentat la resistència comunitària al nomenament. “Seria erroni impedir que la CE i els europeus tinguin el millor assessorament econòmic”, opina, tot defensant el perfil d’Scott Morton per al rol. Tot i que la principal escletxa se situava en la procedència de l’assessora, Vestager ha reivindicat el seu perfil. “L’experiència en empreses privades hauria de ser un actiu, no un obstacle” per portar a terme les tasques que es desenvolupen a Competència.