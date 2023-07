Multa multimilionària a Apple i Amazon per danyar la competència a l’estat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat amb 194,15 milions d’euros a diferents societats d’Amazon i Apple per pactar i executar determinades restriccions de la competència en el mercat en línia d’Amazon a Espanya que afecten tercers venedors de productes Apple i a productes competidors de la signatura nord-americana. En concret, la multa a les societats d’Apple s’eleva fins als 143,64 milions d’euros i la imposada a les d’Amazon és de 50,51 milions d’euros.

Segons ha informat Competència aquest dimarts, les dues empreses van acordar incloure una sèrie de clàusules en els contractes que regulen les condicions d’Amazon com a distribuïdor d’Apple que van afectar la venda de productes Apple i d’altres marques a la web de l’empresa propietat de Jeff Bezos a Espanya. Concretament, Amazon va restringir “injustificadament” el nombre de revenedors de productes Apple a la seva web i, per un altre, es van limitar els espais publicitaris on poden anunciar-se productes competidors d’Apple a Espanya. Finalment, es va limitar la possibilitat que Amazon dirigeixi campanyes de màrqueting a clients de productes d’Apple en el seu web a Espanya per a oferir-los productes competidors d’altres marques.

Clàusules restrictives

Segons ha indicat Competència, el 31 d’octubre de 2018 Amazon i Apple van signar dos contractes amb els quals s’actualitzaven les condicions d’Amazon com a distribuïdor autoritzat d’Apple. En ells es van incloure diverses “clàusules restrictives de la competència” que afectaven la venda al detall en línia de productes electrònics, ja que només una sèrie de distribuïdors designats per Apple podien vendre els productes de la seva marca a la web d’Amazon a Espanya.

Això va provocar que un 90% dels revenedors que usaven Amazon per a la venda al detall de productes d’Apple quedessin exclosos del “principal mercat en línia” del país. Això també va implicar, segons les conclusions de la CNMC, que els venedors no autoritzats per Apple per a comercialitzar els seus productes en la web d’Amazon perdessin un “important canal de vendes” atès que la plataforma canalitza “la major part de les compres en línia” de productes electrònics en l’àmbit nacional.

A més, tot plegat va suposar que les vendes de productes d’Apple en el ‘market place’ es concentressin en la mateixa Amazon, “reduint-se dràsticament la competència entre revenedors de productes d’aquesta marca”. Una altra de les implicacions d’aquestes clàusules restrictives pactades entre totes dues empreses va ser la reducció de les vendes de productes d’Apple a través d’Amazon a Espanya per part d’operadors establerts en altres països de la Unió Europea (UE), per la qual cosa es va limitar el comerç entre estats membres. En aquesta línia, les investigacions de la CNMC també van apreciar “un increment dels preus relatius pagats pels consumidors per la compra de productes Apple” en Amazon a Espanya.

Limitacions de publicitat

D’altra banda, la CNMC apunta que les dues empreses van limitar la possibilitat que unes altres marques competidores d’Apple poguessin adquirir espais publicitaris en la web d’Amazon per a anunciar els seus productes quan es realitzen unes certes cerques dels d’Apple, així com durant el procés de compra d’aquests.

Fruit d’aquesta clàusula, Apple va veure reduïda la seva “pressió competitiva” generada pels anuncis de la competència a la web d’Amazon a Espanya, així com per les campanyes de màrqueting que aquesta última pogués realitzar i que la resta de les marques sí que van haver de suportar. Així mateix, aquestes limitacions, apunta la CNMC, “perjudiquen directament” els consumidors, ja que limiten la seva capacitat de descobrir noves marques o productes alternatius als d’Apple, incrementen els seus costos de cerca i redueixen la seva capacitat de canvi.

En aquest context, a més de la multa, la CNMC ha ordenat la cessació d’aquestes conductes de restricció de la competència. “Contra aquesta resolució podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la seva notificació”, ha indicat Competència.

Amazon apel·larà la decisió

Pel que fa a l’apartat de reaccions, Amazon ha assegurat que apel·larà la decisió de la CNMC. “Rebutgem el suggeriment de la CNMC que Amazon es beneficia en excloure a venedors de la botiga, ja que el nostre model de negoci es basa, justament, en l’èxit de les empreses que venen a través d’Amazon, moltes de les quals són pimes”, ha assegurat l’empresa nord-americana a Europa Press. “A més, fruit de l’acord amb Apple, els clients espanyols s’han beneficiat d’una àmplia varietat de producte, que s’ha més que duplicat en els últims quatre anys, i excel·lents ofertes, així com enviaments més ràpids”, ha defensat la companyia.

Amb relació als preus dels productes d’Apple en Amazon, la companyia ha assenyalat que “els descomptes en els diferents models d’iPhone van augmentar una mitjana d’un 6% en el segon i tercer any després de la implementació de l’acord”. A més, ha argumentat que els descomptes en els models d’iPad van augmentar, de mitjana, entre un 7% i un 8% en el segon i tercer any després de l’acord, respectivament.