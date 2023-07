Fabricants d’automòbils reclamen la regulació del cotxe autònom

L’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC) ha reclamat aquest dimarts la regulació a l’Estat de la circulació de vehicles fins al nivell SAE 4, totalment automatitzats, a les carreteres espanyoles. En aquest sentit, l’organisme ha assegurat que en altres països ja s’està començant a implementar i que a l’estat espanyol encara es va amb retard. Segons apunta, l’Estat ja va donar un primer pas habilitant el marc perquè pogués ser així en la nova Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat viària de desembre del 2021, però que no s’ha avançat més des de l’aleshores.

Tal com ha comentat l’associació altres països de l’entorn com Alemanya ja permet des del 2017 els vehicles de nivell SAE 3 i des del 2021 va aprovar la incorporació de funcions de conducció SAE 4 per a àrees definides i controlades dins del trànsit públic. En el cas de França, diu que encara que no té una regulació específica per al nivell SAE 3 el considera com un sistema d’ajuda a la conducció més i permès en els vehicles. La traducció d’aquestes categories és la capacitat d’autonomia dels vehicles. Per tant, el nivell SAE 3 i 4 són dos dels més alts en autonomia de vehicles.

Actuar de manera decidida

“Espanya, com a potència a escala europea en automoció, ha d’avançar en el desenvolupament del vehicle autònom i connectat”; ha reivindicat el director general d’Anfac, José López-Tafall, que afegeix que “aquesta proposta està recollida en el Pla de l’Automoció 2020-40 en què s’identifica el vehicle autònom i connectat com l’aliena fonamental per avançat en la transformació de la indústria de l’automoció cap a la nova mobilitat”. López-Tafall també ha cridat l’administració a dur a terme una “actuació decidida” perquè s’adapti el marc normatiu i permeti la circulació als vehicles amb funcions de conducció totalment automatitzades fins al nivell SAE 4.