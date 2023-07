L’Eurozona esquiva finalment la recessió tot i l’estancament econòmic

La zona euro ha esquivat finalment la recessió. Els darrers càlculs de PIB dels països de la moneda única publicats per l’Eurostat han situat el creixement de l’economia de la regió en el 0% per al primer trimestre –un lleuger canvi respecte de les darreres estimacions, que apuntaven a una caiguda limitada, de només una dècima–. Tot i que les noves conclusions de l’agència estadística descriuen un clar estancament econòmic, la sortida del negatiu suggereix una tendència positiva després de les pèrdues que van marcar la sortida del 2022.

Al contrari que a la sortida de la pandèmia, quan la demanda interna va servir de xarxa de seguretat per a les economies comunitàries, en aquesta ocasió ha estat la formació bruta de capital la que ha sostingut el PIB de la zona euro. Segons l’Eurostat, el muntant financer ha crescut en un 0,6% entre el gener i el març. També el sector exterior ha aportat una important solidesa a una economia regional tremolosa: el creixement del 0,2% de les exportacions i la caiguda de l’1,2% de les importacions consoliden una balança exterior positiva. El consum privat, per la seva banda, va caure durant els tres primers mesos de l’any un 0,3%; com també ho va fer la despesa pública, en aquest ca un 1,6%.

La seu del BCE, a Frankfurt / EP

El mercat laboral continua a l’alça

Com es desprèn del darrer estudi de conjuntura de l’Eurostat, l’ocupació, tot i la frenada econòmica, conserva la tendència ascendent. La força de treball va créixer a l’eurozona un 0,5% durant el primer trimestre del curs, fins a arribar als 168,2 milions de treballadors. La xifra ja se situa substancialment per sobre de la registrada abans de la pandèmia: en concret, els països de l’euro ocupen cinc milions de persones més que durant el mateix període del 2019.

L’Estat espanyol es manté competitiu

Entre les principals economies de l’eurozona, l’Estat espanyol i Itàlia han mostrat un creixement més sostingut entre el gener i el març. Ambdós mercats es van expandir un 0,6% durant el primer trimestre, pel més modest 0,2% que pot ensenyar França. Per la seva banda, la mala conjuntura de l’economia alemanya la va ancorar al decreixement, amb una davallada del PIB del 0,3% fins al març que consolida la recessió.