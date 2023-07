Les llars catalanes el 2022 gasten de mitjana 33.085 euros, un 4,3% més

La despesa mitjana de les llars catalanes l’any 2022 ha estat de 33.085 euros, un 4,3% més que el 2021. Tot i que la xifra en comparació amb l’any anterior és molt més alta, només és un 0,5% més que l’any 2019, abans de la pandèmia. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), destaca el creixement del 9% anual de la despesa mitjana de les llars formades per dos adults amb un fill dependent o més d’un, que assoleix un valor de 40.479 euros el 2022. Hi ha una clara diferència entre aquesta despesa i la de les llars monoparentals, que ha estat de 31.620 euros, valor que representa un augment del 3,1%, en relació amb el 2021.

Les xifres mitjanes catalanes oscil·len molt depenent de la situació familiar de cada llar, és a dir, hi ha diferències de milers d’euros si comparem llars amb dos adults sense fills o bé monoparentals o amb fills dependents. Pel que fa a les llars sense fills, les formades per dos adults han tingut una despesa mitjana de 31.964 euros, que representa un augment del 4,5%, i les unipersonals, amb 22.885 euros de mitjana, han incrementat la despesa un 4,3% en relació amb l’any 2021. Cal destacar -segons l’informe- que l’evolució de la despesa de les llars unipersonals ha estat molt diferent en funció de l’edat: la de les llars d’un menor de 65 anys ha disminuït un 4,3% mentre que la de les d’una persona de 65 anys o més ha augmentat un 17,7%.

Segregació per classe de feina o estudis

La despesa mitjana més elevada és la de les llars on el sustentador principal té estudis superiors, que és de 38.223 euros, un 15,5 % més alta que la del conjunt de les llars catalanes; en relació amb el 2021, ha incrementat un 1,4% i representa 2,9 punts percentuals menys que el total de llars. En canvi, les llars on el sustentador principal té estudis primaris com a màxim tenen una despesa mitjana de 23.835 euros, un 28,0% inferior a la del total de llars, però amb un augment del 5,8% en relació amb l’any anterior, 1,5 punts percentuals més que el conjunt de llars.

En què es gasten els diners els catalans?

Els aliments sempre són una de les despeses més altes en les famílies catalanes. Tot i això, el 2022 disminueix el consum mitjà per llar dels principals productes alimentaris, on destaca la reducció del consum d’ous (-10,3%), llet (-8,5%) o fruites (-6,1%), que representen una mitjana de 25,2 dotzenes d’ous, 131,6 litres i 196,1 quilos per llar, respectivament. Però, també hi ha alguns aliments que sí que s’ha incrementat el seu consum. Aquest és el cas de formatges, iogurts i altres derivats de la llet (9,4%), mentre que el consum de pa i cereals i carn s’ha mantingut estable (amb una taxa de variació del 0,5% en tots dos grups).

Pel que fa a les begudes, les llars catalanes han incrementat el consum mitjà per llar d’aigua mineral, begudes refrescants, sucs de fruites i vegetals en un 13,0%. Aquest increment ve explicat principalment per la pujada en el consum de begudes energètiques, d’un 75,6%. També ha augmentat el consum de cerveses en un 4,1% fins a assolir 49,3 litres per llar en termes mitjans. Tot i això, una tendència que també preocupa a alguns sectors, la norma general per a les begudes és que en disminueixi el consum. Aquest 2022 destaca la reducció de les begudes destil·lades (-27,6%), que representen una mitjana de 2,3 litres per llar.

Pel que fa als serveis bàsics de l’habitatge i productes energètics, l’any 2022 les llars van consumir de mitjana 3.563,1 kWh d’electricitat, 143,6 m3 d’aigua, 415,2 m3 de gas de ciutat i 17,2 kg de gas liquat. En relació amb l’any anterior, augmenta el consum d’electricitat i gas de ciutat en un 21,0 % i 1,7%, respectivament, mentre que el consum d’aigua i gas liquat ha disminuït en un 30,6% i un 46,9%, respectivament.