La catalana QEV entra a la borsa d’Amsterdam de la mà d’una empresa holandesa

QEV Techologies es fusionarà amb una companyia holandesa anomenada Spear Investment, per tal de sortir a borsa. Així ho han anunciat ambdues companyies en un comunicat aquest dijous. De fet, les empreses han dit que encara estan ultimant els últims detalls d’aquesta operació, però que girarà entorn el propòsit d’entrar a l’Euronext Amsterdam. Així doncs, tal com han identificat, es troben en “converses avançades” per acordar les condicions clau per poder combinar els negocis i s’espera que la signatura de l’acord es produeixi en el que queda de juliol. Amb el capital que s’obtindria a través de la combinació amb Spear, si se signa l’acord, QEV Technologies preveu donar suport al compliment del seu pla de negoci, que té com a objectiu vendre al voltant de 16.000 vehicles elèctrics pel 2027.

Una de les companyies que lidera el projecte del D-Hub, el conglomerat d’empreses que va guanyar el concurs per gestionar les plantes que ha deixat Nissan a Barcelona, es fusiona amb una empresa holandesa especialitzada en innovació i tecnologia. Aquesta adquisició podria ajudar a la companyia a arribar als objectius que s’ha marcat pel projecte de reindustrialització de Nissan. La valoració implícita de QEV és de 209 milions d’euros i fins avui s’han compromès més de 20 milions d’euros de capital en l’operació. De fet, el conseller delegat de QEV, Joan Orús, ha explicat que l’acord “demostra la fortalesa del projecte impulsat per QEV Technologies i el suport del mercat a les empreses del sector de la mobilitat elèctrica” i ha assegurat que valguda la reindustrialització dels antics terrenys de Nissan a la Zona Franca de Barcelona.

Una xifra encara per definir

Tot i que no s’ha parlat de xifres concretes, s’espera que la quantitat final es compongui d’una combinació d’acords de no rescat amb els actuals accionistes de Spear, de l’entrada de nous inversors privats a través d’una operació Private Investment in Public Equity (Pipe), i d’una nova inversió d’Inveready. Segons els termes de l’acord proposat, es preveu que el 100% dels actuals accionistes de QEV Technologies romanguin en l’empresa conjunta mitjançant el bescanvi de les seves accions per títols de l’entitat combinada.