La catalana QEV entra a la bolsa de Ámsterdam de la mano de una empresa holandesa

QEV Techologies se fusionará con una compañía holandesa llamada Spear Investment, para salir a bolsa. Así lo han anunciado ambas compañías en un comunicado este jueves. De hecho, las empresas han dicho que todavía están ultimando los últimos detalles de esta operación, pero que girará en torno el propósito de entrar al Euronext Ámsterdam. Así pues, tal como han identificado, se encuentran en «conversaciones avanzadas» para acordar las condiciones clave para poder combinar los negocios y se espera que la firma del acuerdo se produzca en el que queda de julio. Con el capital que se obtendría a través de la combinación con Spear, si se firma el acuerdo, QEV Technologies prevé apoyar al cumplimiento de su plan de negocio, que tiene como objetivo vender alrededor de 16.000 vehículos eléctricos para 2027.

Una de las compañías que lidera el proyecto del D-Hub, el conglomerado de empresas que ganó el concurso para gestionar las plantas que ha dejado Nissan en Barcelona, se fusiona con una empresa holandesa especializada en innovación y tecnología. Esta adquisición podría ayudar a la compañía a llegar a los objetivos que se ha marcado por el proyecto de reindustrialización de Nissan. La valoración implícita de QEV es de 209 millones de euros y hasta hoy se han comprometido más de 20 millones de euros de capital en la operación. De hecho, el consejero delegado de QEV, Joan Orús, ha explicado que el acuerdo «demuestra la fortaleza del proyecto impulsado por QEV Technologies y el apoyo del mercado a las empresas del sector de la movilidad eléctrica» y ha asegurado que valida la reindustrialización de los antiguos terrenos de Nissan en la Zona franca de Barcelona.

Una cifra todavía para definir

A pesar de que no se ha hablado de cifras concretas, se espera que la cantidad final se componga de una combinación de acuerdos de no rescate con los actuales accionistas de Spear, de la entrada de nuevos inversores privados a través de una operación Private Investment in Public Equity (Pipe), y de una nueva inversión de Inveready. Según los términos del acuerdo propuesto, se prevé que el 100% de los actuales accionistas de QEV Technologies permanezcan en la empresa conjunta mediante el canje de sus acciones por títulos de la entidad combinada.