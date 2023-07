Parlem és l’operadora més ben valorada de l’Estat

Parlem s’ha convertit en l’operadora de telecomunicacions més ben valorada de tot l’estat espanyol. Així ho ha anunciat la mateixa companyia a través d’un comunicat. En aquest cas, aquesta és la conclusió de l’enquesta de satisfacció que l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que ha realitzat entre els més de 16.000 socis de la companyia. Parlem ha aconseguit una puntuació de 85 sobre 100 punts en unes preguntes que tenien en compte la satisfacció general de tots els clients, així com els serveis de veu i de dades que proporciona l’empresa catalana. El CEO de la companyia, Ernest Pérez-Mas ha reiterat que “apostar per la nostra llengua, que garanteix els drets lingüístics dels nostres clients, i el compromís que tenim amb el territori”.

Segons ha explicat la companyia en un comunicat, en les deu millors empreses del rànquing no n’hi ha cap que tingui una xarxa pròpia sinó que totes treballen subcontractant l’espectre a les companyies més grans. D’aquesta manera, tal com ha explicat Parlem, “cap de les grans del sector obté una bona nota“. Per tant, la companyia dedueix que els usuaris prefereixen operadores petites amb una atenció més personalitzada per davant de les grans corporacions, tot i que puguin tenir tarifes de preus més ajustats. Segons l’OCU, malgrat que Parlem no sobresurt per tenir les tarifes més ajustades, els clients premien que faci bandera de “l’atenció propera, personalitzada i en català” i, a més valoren, “la vinculació de l’operadora amb el territori”.

La millor gestió i presentació de factures

Parlem també ha assolit el màxim reconeixement dels usuaris pel que fa a la gestió i la presentació de les factures i l’atenció al client. En concret, ha superat a totes les teleoperadores més petites i ha deixat a molta distància els grans grups. En aquests dos aspectes, les diferències entre operadors és molt àmplia i Parlem torna a encapçalar el podi amb 91 i 92 punts, respectivament, que la situen a més de 38 punts de l’operadora pitjor qualificada -una de les grans-, que només n’obté 56.