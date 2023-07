Es desploma més d’un 30% la contractació d’hipoteques a Catalunya

La contractació d’hipoteques ha caigut més d’un 30% en l’últim any a Catalunya. Segons les últimes dades publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística actualment hi ha un total de 5.759 habitatges hipotecats al país, el que suposa un augment del 28,6% respecte al passat mes d’abril, però una reducció del 30,6% amb relació a les dades de fa un any. Pel que fa al total de diners prestats, a Catalunya hi ha 922,8 milions d’euros prestats, el que suposa una reducció del 44,2% respecte al maig de l’any passat.

Pel que fa a la resta de l’estat la situació és molt semblant a la catalana. El nombre d’hipoteques constituïdes al maig va caure un 24% respecte al mateix mes de 2022. En total hi ha 33.398 préstecs actius a tot l’estat. Amb aquest nou descens interanual, la signatura d’hipoteques sobre habitatges encadena quatre mesos de taxes negatives després de la caiguda del 2% que es va anotar al febrer, la baixada del 15,7% del mes de març i l’enfonsament del 18,3% d’abril. Cal apuntar que aquest descens està lligat a l’augment dels tipus d’interès per part del Banc Central Europeu, que provoca un encariment del crèdit.

L’import de les hipoteques cau un 4,6%

A més de la caiguda del nombre d’hipoteques, el que també ha caigut ha estat l’import mitjà dels préstecs. Concretament, durant el mes de maig ho va fer en un 4,6% interanual, fins als 141.798 euros, mentre que el capital prestat va disminuir un 27,5%, fins als 4.735,8 milions d’euros. Després de l’alça de tipus d’interès acordada pels bancs centrals per a intentar contenir la inflació, el tipus d’interès mitjà per al total de préstecs hipotecaris es va situar en el 3,5% al maig, amb un termini mitjà de vint-i-tres anys.

En el cas dels habitatges, l’interès mitjà va ser del 3,15%, amb una pujada d’1,34 punts respecte al del mateix mes de 2022 i amb un termini mitjà de vint-i-cinc anys. El 38% de les hipoteques sobre habitatges es van constituir el mes de maig passat a tipus variable, mentre que el 62% es van signar a tipus fix. El tipus d’interès mitjà a l’inici va ser del 2,79% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable i del 3,40% en el cas de les de tipus fix.